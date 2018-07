Liebe Leserin, lieber Leser, Aktien sind immer eine Wette auf die Zukunft. So gesehen trauen Anleger Metro und Ceconomy gerade nicht all zu viel zu. Mehr Geld wandert stattdessen in Start-ups. Das ist da im Kern deutlich riskanter angelegt. Und das sagt viel über die Wetten auf die Zukunft der Handelsbranche.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Metro und Ceconomy - Börse traut dem Duo nicht:

Vor genau einem Jahr spaltete sich die Metro in die Elektronikkette Ceconomy (Media-Markt, Saturn) und den Lebensmittelhändler Metro (Großmärkte, Real) auf. An der Börse war das bislang keine Erfolgsstory. Beide Aktien verloren drastisch an Wert. Die Metro-Aktie verlor rund 60 Prozent, Ceconomy verlor rund 25 Prozent. Metro-Chef Olaf Koch muss deshalb in Optimismus machen

Kapitalspritze für Lesara:

Frisches Geld für den nicht ganz unumstrittenen Online-Discounter Lesara in der 4. Finanzierungsrunde. Neu- und Bestandsinvestoren haben nun über 30 Millionen Euro an Eigenkapital für die nächsten Expansionsschritte bereitgestellt. Hinzu kommt eine zusätzliche Fremdkapitalfinanzierung im niedrigen, zweistelligen Millionenbereich. Der US-Investor 3L Capital führt die D-Finanzierung an. Zudem beteiligen sich auch bereits bestehende Investoren, wie Mangrove Capital Partners, Northzone und Vorwerk Ventures. Im August geht Lesaras erstes eigenes Distributionszentrum in Erfurt in Betrieb.

Zalando holt Karl Lagerfeld:

Zalando verkauft ab diesem Mittwoch eine Kollektion von Karl Lagerfeld, die exklusiv für die Berliner Online-Modeplattform entwickelt wurde. Man kann zur Marke Lagerfeld stehen wie man will, PR-technisch ist das zumindest ein Erfolg. 2015 entwarf Lagerfeld unter dem Namen Karl Lagerfeld Sport City schon einmal eine Damen-Kollektion für den Onlinehändler.

Migros liefert Fertig-Menüs:

Die Migros startet in der Schweiz auch einen Lieferdienst für Fertig-Menüs. Menu-casa.ch liefert ab 50 Franken kostenlos. Bei Menus um die 12 Franken kommen die aber schnell zusammen.

INTERNATIONAL

Die umsatzstärksten Schweizer Onlineshops 2018:





Casper öffnet Laden für Nickerchen: Der Matratzen-Pure-Player Casper eröffnet einen Die größten Schweizer Onlineshops sind 2017 um mehr als 630 Millionen Franken gewachsen. Das von der Agentur Carpathia ermittelte Ranking bestimmen Digitec, Zalando.de und Amazon.de, gefolgt von Nespresso und Brack.Der Matratzen-Pure-Player Casper eröffnet einen Laden für müde New Yorker . In der Dreamery können Kunden sich für 25 Dollar für 45 Minuten in einer schick gestalteten Umgebung eine Kabine samt Bett für ein Nickerchen mieten. Der eigentliche Matratzenladen ist gleich nebenan.

Amazon kauft wieder PLA:

Amazon kauft bei Google wieder Product Listing Ads ein. Amazon hatte dort lange Zeit pausiert. Die Rückkehr könnte nun den Preiswettbewerb weiter anheizen.

Feedback-App von Target hilft bei Entwicklung:

An Instagram fühlt sich "Forbes" bei einer App von Target erinnert, auf der sich Kunden mit Designern austauschen können. Die App ist aber nicht für den Massenmarkt konzipiert. Derzeit nehmen rund 600 Kunden der Handelskette auf Einladung an dem Austausch teil und können so die Entwicklung von Produkten beeinflussen.

TRENDS & FAKTEN

Kapital für deutsche Start-ups auf Rekordniveau:

AR-Werbung für Facebook:

Facebook baut Anzeigen mit Augmented Reality in den Newsfeed ein. Michael Kors bietet Nutzern zum Beispiel die Möglichkeit, Sonnenbrillen virtuell anzuprobieren. In Anzeigen von Pottery Barn kann man Möbel in die eigenen vier Wände projezieren. Marken wie Sephora, NYX Professional Makeup und Bobbi Brown testen die AR-Anzeigen ebenfalls.

Google optimiert Anzeigen und Informationen:

Google Ads-Kunden sollen alsbald mehr Daten zu Geschäftsbesuchen und Conversions wie Anrufen und Websitebesuchen erhalten. Auch kleineren Läden will Google entsprechende Einblicke in offline ausgeführte Aktionen von Kunden bieten. Details erklärt Onlinemarketing.de . Außerdem führt Google eine Reihe von Tools ein, die Werbeanzeigen mithilfe von Künstlicher Intelligenz optimieren sollen. Eine Algorithmus prüft beispielsweise verschiedene Varianten von Überschriften und Beschreibungen und lernt per A/B-Test, was am besten funktioniert.

Zahl des Tages:





Start-up des Tages: Onlineshops mit internationalen Kunden benötigen Tempo auch bei den Zahlungsvorgängen. Das Start-up Airwallex dient sich hier als Beschleuniger an. 2018 werden in Deutschland voraussichtlich 1,6 Milliarden Euro mit Apps für Smartphones oder Tablets umgesetzt. Das ist fast eine Verdreifachung im Vergleich zu 2013, als der Umsatz bei 547 Millionen Euro lag. Das teilt der Digitalverband Bitkom auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts research2guidance mit.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Der Zugang zum Portemonnaie der Kunden gelingt selten über rationale Argumente. Um dem emotionsgetriebenen Kunden ganz nah zu sein, braucht man – Daten, Daten, Daten. About you, Zalando oder Rebelle zeigen, wie das geht.

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

- ANZEIGE -Der Countdown läuft, sind deutsche Firmen bereit? Im kommenden Webinar am 19.07. gibt Mirjana Stanišic-Petrovic vom Fraunhofer IAO einen exklusiven Einblick in die Ergebnisse der E-Invoicing-Studie von Comarch und Fraunhofer: Wie viele Firmen sind bereits papierlos bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen? Was hat sich verbessert und was nicht? Jetzt gratis anmelden Deutsche Start-ups konnten im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 2,4 Milliarden Euro von Investoren einsammeln. 7 Prozent weniger als im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung von Börsengängen (unter anderem Delivery Hero) stieg das Volumen laut einer Studie von Ernst & Young aber um 3,5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.