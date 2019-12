Was für ein Umsatzfest dieser Tage. Aber kommt jetzt der Kater? Nicht, weil jetzt schon viele Weihnachtsgeschenke eingekauft wurden, und der Umsatz dann fehlt. Sondern weil ja auch reichlich umgetauscht und retourniert wird. Damit Sie ein Gefühl bekommen, was auf Sie zukommt: 77% der US-Kunden wollen in diesem Jahr einige ihrer Geschenke zurückzugeben, fast 20% erwarten, dass sie mehr als die Hälfte umtauschen. Aber erst einmal freuen wir uns noch über ein paar Zahlen des Rausches.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Zalando, diese Kunden zu halten. Dann haben sich die Rabatte ausgezahlt.



zeigen unterdessen, wie sehr das Modell des deutschen Gründers Tobias Lütke allmählich Shopify-Händler in mehr als 175 Ländern erzielten an den Konsumfesttagen mehr als 2,9 Milliarden Dollar Umsatz. Allein in Deutschland stiegen die Umsätze über die E-Commerce-Plattform aus Kanada seit dem letzten Jahr um über 80%.



Die Schnäppchenjagd-Tage Black Friday und Cyber Monday brachten jede Menge Umsatzrekorde. Zalando immerhin auch neue Kunden. Rund 840.000 Neukunden waren es während der Cyber Week. Jetzt gilt es für, diese Kunden zu halten. Dann haben sich die Rabatte ausgezahlt. Zahlen von Shopify zeigen unterdessen, wie sehr das Modell des deutschen Gründers Tobias Lütke allmählich zur Großmacht avanciert.in mehr als 175 Ländern erzielten an den Konsumfesttagen mehr als 2,9 Milliarden Dollar Umsatz. Allein in Deutschland stiegen die Umsätze über die E-Commerce-Plattform aus Kanada seit dem letzten Jahr um über 80%.

Markenkampagne für den deutschen Markt. "Hi, wir sind Rakuten" stellt sich der japanische Marktplatz vor und präsentiert sich als faire Alternative zu Amazon. Die Spots dazu sieht man bei



About You macht die Türchen auf

Adventskalender mal anders. About You launcht einen interaktiven Adventskalender und verlost unter anderem ein Treffen mit Supermodel Lorena Rae, ein Privatkonzert mit Tim Bendzko und ein VIP-Paket für das Coachella Festival 2020.

- ANZEIGE -

Wie lassen sich Produktdaten effektiv synchronisieren?

Man könnte meinen, dass es nur eines guten Systems für Stammdatenmanagement (MDM) bedarf. Aber Stammdatenmanagement allein reicht nicht. Entdecken Sie jetzt die neusten technologischen Fortschritte in der Produktdatensynchronisierung und erfahren Sie, wie Sie damit den Umsatz steigern und Betriebskosten senken können. Rakuten kennen die Fachleute, die Händler. Die Kunden nicht so sehr. Deshalb gibt es nun erstmals einefür den deutschen Markt.stellt sich der japanische Marktplatz vor und präsentiert sich als faire Alternative zu Amazon. Die Spots dazu sieht man bei Horizont - ANZEIGE -Man könnte meinen, dass es nur eines guten Systems für Stammdatenmanagement (MDM) bedarf. Aber Stammdatenmanagement allein reicht nicht. Entdecken Sie jetzt die neusten technologischen Fortschritte in der Produktdatensynchronisierung und erfahren Sie, wie Sie damit den Umsatz steigern und Betriebskosten senken können. Zum Whitepaper hier entlang

///// INTERNATIONAL

in den USA Platz 1 aller heruntergeladenen Apps während der Thanksgiving-Tage. Amazon schaffte es nur auf Platz 2, meldet

Schlappe für Amazon: Die Walmart-App erreichtealler heruntergeladenen Apps während der Thanksgiving-Tage. Amazon schaffte es nur auf Platz 2, meldet Techchrunch

///// TRENDS & TECH

Für das Training der richtigen Antworten auf schwierige Fragen. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.



Ist Facebook gut? Ist Facebook böse? Man kann darüber diskutieren. Aber bitte mit Übung. Da Facebook weiß, was an den Feiertagen auf die Mitarbeiter an Kritik aus der Verwandtschaft zukommen könnte, hat man einen Chatbot für Mitarbeiter entwickelt . Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.

Favorit der Leser