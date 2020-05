Die Stimmung kann man an vielen Punkten ablesen. An Umfragen. Oder auch am Handeln von Unternehmen. Apple ist so ein Barometer. Und diese Gradmesser zeigen: Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Aber man will dieses Licht auch nicht durch übereiltes Handeln verschrecken.

Mister Spex weitet Store-Angebot aus

Mister Spex baut sein Angebot auf der Fläche aus und eröffnet drei neue Stores in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Nachdem am 14. Mai ein Store in Gießen an den Start ging, folgen am 28. Mai ein weiterer in Mönchengladbach und am 4. Juni in Düsseldorf. Damit betreibt Mister Spex insgesamt 27 Geschäfte in Deutschland, acht davon in NRW und drei in Hessen. Das ist fast schon Business-as-usual für den Omnichannel-Händler. Weniger gewöhnlich war, dass während des Lockdown alle Läden geschlossen wurden - obwohl man eigentlich nicht musste, denn Optiker gelten als systemrelevant. Eine Erfahrung dieser Zeit: "Kontaktlinsen waren das Toilettenpapier der Augenoptik", sagt Mister Spex-Gründer Dirk Graber.



Die Stimmung bessert sich. Die Verbraucher schauen wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Das spiegelt sich im GfK-Konsumklima. Die GfK ermittelte für Juni einen Wert ihres Indikators zum Konsumklima von minus 18,9, der damit 4,2 Punkte besser liegt als noch im Mai. Auch der Ifo-Geschäftsklima-Index, der die Stimmung der deutschen Unternehmen misst, hellt sich nach einem Rekordtief wieder auf. Der Geschäftsklima-Index stieg im Mai um 5,3 Punkte auf 79,5 Punkte.

Amazon sagt Bundesliga-Tore vorher

Statistik in Echtzeit erheblichen Einblick ins Spielgeschehen bieten. Der Clou: Die Technik "Expected Goals (xGoals)" soll Tore voraussagen, "Average Position" soll die Taktik verdeutlichen. Der



Digitalisierung in der Praxis

Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchen Lösungen Sie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welche Vorteile diese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - Amazon macht sein Video-Angebot gerade nicht nur mit der Übertragung von Bundesliga-Spielen attraktiver und verschafft sich damit womöglich einen langfristigen Vorteil, sondern kann über Amazon Web Services auch miterheblichen Einblick ins Spielgeschehen bieten. Der Clou: Die Technik "Expected Goals (xGoals)" soll Tore voraussagen, "Average Position" soll die Taktik verdeutlichen. Der Amazon-Watchblo g erklärt das System. Der Sender Sky nutzte „Bundesliga Match Facts powered by AWS“ gestern erstmals beim Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Unterhaltsamer als jeden klugen Algorithmus findet meiner einer ja weiterhin den Live-Ticker von "11 Freunde" - Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick

///// INTERNATIONAL

Walmart macht in Second-Hand-Mode

Walmart kooperiert künftig mit ThredUp, einem Anbieter von Second Hand-Mode. Auf der Website des Handelsriesen können Kunden ab heute Tausende von Gebrauchtartikeln für Frauen und Kinder durchstöbern. Sie erhalten ab einem Warenwert von 35 Dollar kostenlosen Versand und können die Artikel in einer Filiale zurückgeben. Apple will in den USA rund 100 Läden wieder eröffnen. Aber mit einem deutlichen Fokus auf den sogenannten Service an der Bordsteinkante. Es gibt also nur einen eingeschränkten Zugang in die Läden. "Aus Gründen der Sicherheit und Bequemlichkeit der Kunden werden die meisten Geschäfte nur einen Bordstein- oder Schaufenster-Service anbieten, wo wir die Abholung von Online-Bestellungen und Genius Bar-Termine anbieten", heißt es laut "The Verge" bei Apple. Nur eine begrenzte Zahl an Läden öffnen sich auch für Laufkundschaft.

///// TRENDS & TECH

Kongress erklärt Best Practice bei Amazon

Markenartiklern und Händlern, z.B. desiary.de, leckerstecker.de, Glasskoch („Leonardo“), Tom Tailor Group und ACE sowie

Workshops für Seller und Vendoren.



"Optimal aus der Krise durchstarten", so lautet das Motto des 8. Amazon Sales Kongress am 24./25. Juni in Potsdam. Auf dem Programm stehen unter anderem Best-Practice-Vorträge von, z.B. desiary.de, leckerstecker.de, Glasskoch („Leonardo“), Tom Tailor Group und ACE sowieWorkshops für Seller und Vendoren.

Facebook, das Thema E-Commerce in seiner App-Welt, inklusive Instagram zu forcieren, hat Mark Zuckerberg aufhorchen lassen, insbesondere durch die Tatsache, dass Facebook es jetzt ernst meint und er sich persönlich eingebracht hat. Reflexartig macht Facebook für die meisten Kommentatoren damit Amazon und ebay Konkurrenz. Zu Recht? Mit der Ankündigung von, das Themain seiner App-Welt, inklusive Instagram zu forcieren, hat Mark Zuckerberg aufhorchen lassen, insbesondere durch die Tatsache, dass Facebook es jetzt ernst meint und er sich persönlich eingebracht hat. Reflexartig macht Facebook für die meisten Kommentatoren damit Amazon und ebay Konkurrenz. Zu Recht? Antworten hat etailment-Experte Marcel Brindöpke, Geschäftsführer des Plattform-Providers heyconnect.

Der Online-Supermarkt Picnic erhöht seinen Mindestbestellwert. Grund: Bei Bestellungen im Wert von 25 Euro wurden in der Regel zwei Zustellboxen benötigt. Eine blieb dann aber recht leer. Da fuhr man dann zuviel Luft durch die Gegend, liest man im Supermarkt-Blog . Bei Warenkörben um 35 Euro könne der Füllstand nach Picnic-Berechnungen auf bis zu 80% angehoben werden. Anders gesagt: Man muss auch bei Picnic angesichts des eigenen Wachstums nun mehr auf die Kosten achten.