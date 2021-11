///// NACHHALTIGKEIT

Das EHI Retail Institut hat im Frühsommer 72 Online-Händler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt, welche „ Mit 24 Prozent [geben] die meisten Befragten an, dass die Nachhaltigkeit der Verpackungen die dringendste Optimierungsmaßnahme darstellt", so das EHI. Auch die Antworten auf den Plätzen 2 und 3 gehen in Richtung Umweltschutz: 20 Prozent nennen ein „ optimales Größenverhältnis", 17 Prozent einen „ optimalen Materialeinsatz" als dringende Handlungsfelder. 53 Prozent der Befragten gab an, in der Lage zu sein, mindestens zwei Drittel der retournierten Artikel wieder als A-Ware zu verkaufen. Dazu passt: Das EHI Retail Institut hat im Frühsommer 72 Online-Händler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt, welche Anforderungen und Trends sie im Versand- und Retourenmanagement sehen. Ergebnis:Mit 24 Prozent [geben] die meisten Befragten an, dass die Nachhaltigkeit der Verpackungen die dringendste Optimierungsmaßnahme darstellt", so das EHI. Auch die Antworten auf den Plätzen 2 und 3 gehen in Richtung Umweltschutz: 20 Prozent nennen einoptimales Größenverhältnis", 17 Prozent einenoptimalen Materialeinsatz" als dringende Handlungsfelder. 53 Prozent der Befragten gab an, in der Lage zu sein, mindestens zwei Drittel der retournierten Artikel wieder als A-Ware zu verkaufen. Das Umweltbundesamt fordert, „die Vermeidung und hochwertige Kreislaufführung von Verpackungsmaterial muss zum Regelfall werden, um Klima und Ressourcen zu schonen."

„

Bei vielen Onlinekäufern gibt es beim Blick auf die Lieferzeiten derzeit lange Gesichter - für den Handel, gerade im Weihnachtsgeschäft, verheerend. Die Logistik haben Händler meist nicht selbst in der Hand, wohl aber die Beziehung zu ihren Kunden. Gastautor Ulrich Hoffmann vom Softwareanbieter Zendesk erklärt, was Händler proaktiv für die Kundenbindung tun können.Megastädte und ländliche Idylle - in China ist der E-Commerce überall erfolgreich. Warum das so ist, erklärt Winter Nie, Professorin für Leadership und Change Management an der Lausanner Business School IMD in einem Interview der Handelszeitung. Vier Aspekte seien maßgeblich : Der schnelle Aufbau der digitalen Infrastruktur, die große Akzeptanz der chinesischen Konsumenten per Smartphone einzukaufen, schnelle, effiziente und vertrauenswürdige Liefersysteme und weit verbreitete Super-Apps wie Tiktok und PDD, mittels derer Verbraucher alle Transaktionen – einschließlich der Bezahlung – innerhalb einer einzigen App erledigen.Im Januar hatte Rewe zusammen mit Hermes, UPS und Deutscher Post ein Projekt gestartet, das von einem Mikrodepot in der Hamburger Altstadt aus die Lieferung per Lastenrad vorsah ( das "Morning Briefing" berichtete ). Seit Mai praktizieren Parkhausbetreiber Apcoa und Lieferdienst UPS das gleiche, wie sie jetzt mitteilen : In vier Parkhäusern in Hamburg (Gänsemarkt, Bucerius-Passagen) und Köln (Klapperhof, Lothringer Straße) werden Pakete von Lkw-Containern auf Lastenfahrräder umgeladen. UPS betreibt solche Konzepte der Mitteilung zufolge seit 2012 und mittlerweile in 30 deutschen Städten.Eine zentrale Herausforderung [...] besteht darin, geeignete Mikro-Depots in den Städten zu finden", heißt es. Apcoa wiederum spricht von Überkapazitäten in den Parkhäusern. Passt.