Liebe Leserin, lieber Leser, an der aktuellen Douglas-Bilanz ist vor allem die Seite 5 (pdf) interessant. So viel Sack und Asche in eigener Sache ist selten. Die Fehler und Mängel, die dort benannt werden, dürften vielen Händlern aller Branchen bekannt vorkommen. Das lässt hoffen. Für Douglas. Denn endlich redet jemand mal nicht nur über unpassendes Wetter, das die Zahlen verhagelt oder austrocknet.

Zalando-Outlet Nummer 5 eröffnet:

Wie bereits angekündigt , eröffnet Zalando heute in Hamburg in der Poststraße 9 ein neues Outlet. Das Geschäft an den Großen Bleichen in unmittelbarer Nähe zum Jungfernstieg ist das insgesamt fünfte Zalando-Outlet in Deutschland. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1.200 Quadratmetern verspricht Zalando rund 15.000 Produkte von 500 verschiedenen Marken. Superdupergünstig natürlich.

Douglas schwächelt:

Wirklich dufte ist sie nicht, die gerade veröffentlichte 9-Monats-Bilanz (pdf) von Douglas. Mit 899 Millionen Euro bleibt das Geschäft in den deutschen Filialen unter dem Vorjahreszeitraum (936 Millionen Euro). Das E-Commerce-Wachstum auf vergleichbarer Basis erreicht gerade einmal 7 Prozent. Dank Übernahmen wie parfumdreams kann man zwar insgesamt ein zweistelligen Wachstum vorzeigen, doch auch das EBITDA schwächelt. Als Gründe für die Schwäche identifiziert Douglas die fehlende Frequenz in den Städten, preisaggressive Pure Player und die Drogeriemärkte. Aber auch eigene Mängel werden angesprochen: Zu wenige Events in den Läden, zu wenig Marketing und ein zunehmendes Drogeriemarkt-Image. Online fehle es vor allem an Dynamic Pricing und mehr Markenauswahl. Auch die Software sei veraltet, heißt es. So viel Selbstkritik wäre natürlich nicht, wenn man nicht auch versprechen würde, jetzt werde alles besser.

Otto hilft mit Alike bei der Suche:

Otto sorgt mit der App "Alike" bei der TextilWirtschaft für - nun ja - Aufsehen. Alike schlägt aus 100 angeschlossenen Partnershops Alternativen zu Möbelstücken vor, deren Bilder zuvor vom Nutzer hochgeladen wurden. Bequem für den Nutzer, prima für Otto und alle Händler, die auf derartige Technologien setzen. Per visuelle Suche lernt Künstliche Intelligenz noch differenzierter als per Texteingabe, wonach Kunden so gucken. Hier gibt es die App für Apple-Nutzer.

Edited wird internationaler:

INTERNATIONAL

Amazon-Aktie auf Rekordhoch:

Die Amazon-Aktie hat gestern an der US-Börse mit 1998 Dollar (Börsenwert 972 Milliarden Dollar) die symbolträchtige Marke von 2000 Dollar nur knapp verpasst. Schon überbieten sich Analysten mit neuen Preiszielen. 2500 Dollar ruft Morgan Stanley auf

TRENDS & FAKTEN

Facebook greift mit seiner neuen Videoplattform Watch jetzt weltweit YouTube an. Bislang gab es die Plattform nur in den USA. Bei Watch werden Videos aus Facebook-Seiten an einem Ort gebündelt. Internet World erklärt die Details.

Innovationen rund ums Geld:

Gute Gegend, gute Köpfe: In Heiligendamm informiert die Fachkonferenz des Bargeldspezialisten GLORY über aktuelle und zukünftige Trends und Themen, die den Markt bewegen. Unter dem Motto "Innovation durch Tradition" findet vom 17. bis 19. September 2018 die „100 Jahre GLORY“-Edition des Forums statt. Mit dabei sind unter anderem Referenten von dm, Edeka und Bundesbank.

Zahl des Tages:





Start-up des Tages: Die Bloggerin Sabrina Spielberger hat mit Digidip ein auf ausgefeilter Technologie basierendes Start-up gegründet. Dem internationalen Affiliate-Netzwerk gehören inzwischen 40.000 Internethändler an. Was für ein Gequassel: Jeder achte Bundesbürger ab 18 Jahren nutzt bereits einen intelligenten Lautsprecher mit digitalem Sprachassistenten wie Amazon Echo, Google Home oder HomePod. Das entspricht 8,7 Millionen Menschen in Deutschland. Die Zahl nennt die Trendstudie „Consumer Technology 2018“ vom Digitalverband Bitkom und Deloitte.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Mit mehr als 300 Millionen aktiven Kunden und der weltweiten Bekanntheit seiner Marktplätze steht A mazon als Ausgangsbasis für die Internationalisierung des Geschäfts bei vielen Händlern ganz hoch im Kurs. Doch der Weg ist herausfordernd.

Der Online-Shop Edited ist nun auch in Belgien, Tschechien und Polen präsent, meldet die TextilWirtschaft . Edited gehört wie der Online-Shop About You zur Otto-Tochter Collins, war bislang in der DACH-Region und in den Niederlanden präsent. Edited, das ausschließlich auf das eigene Label setzt, hat außerdem Läden in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Wien.