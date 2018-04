Liebe Leserin, lieber Leser, in einem beeindruckenden Experiment zeigt Arnav Kapur, Student am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wie man quasi nur mit Gedankenkraft durchs Web surfen kann. Das wäre der Traum des Onlinehandels. An die neuen Schuhe denken - schon sind sie bestellt. In der US-Sendung "60 Minutes" wird schon mal eine Pizza bestellt. Es braucht dazu aber eine Art Headset namens "AlterEgo", das elektrische Impulse misst sowie Bewegungen, die in Mund und Kiefer unbewusst entstehen, wenn in Gedanken Worte "gesprochen" werden. Shoppen mit Zahnspange? Da geht noch was.

Fast die Hälfte des deutschen Onlinehandels läuft über Amazon:

Der Marktanteil von Amazon am Onlinehandel liegt bei 46 Prozent. 25 Prozent kommen von Amazon-Marketplace und 21 Prozent aus dem eigenen Amazon-Geschäft. Die Zahlen nennt eine neue Studie des Handelsverbands Deutschland (HDE). Spiegel Online bekam die Zahlen des "Online-Monitor 2018" vorab.

Douglas kauft Parfumdreams:

Globus testet Lieferdienst:

Globus nimmt einem neuen Anlauf im Lebensmittel-Onlinehandel und liefert in Leipzig zusammen mit Food.de ab Mitte Mai das komplette Sortiment des dortigen SB-Warenhauses nach Hause. Food.de bietet seinen Lieferdienst (jenseits von Globus) in 32 Städten.

MyEnso verschiebt Start:

Beim Online-Lebensmittel-Händler MyEnso kommt der Start kleiner und später. Statt Ende April geht es nun am 4. Mai los und das auch nur mit 100 Testkunden, meldet die Lebensmittel Zeitung (Print).

20 Millionen Euro für Flaschenpost:

Das Start-up Flaschenpost hat eine Finanzierungsrunde über 20 Millionen Euro abgeschlossen. Der Getränkelieferdienst konnte dafür neben Altinvestoren, angeführt von Cherry Ventures und Vorwerk Ventures, auch neue Investoren gewinnen, meldet das " Handelsblatt".

E-Invoicing im Handel: Key Facts von Fraunhofer beim Business Brunch in Stuttgart:

INTERNATIONAL

Sainsbury's und Asda vor Megafusion:

Die britischen Supermarktketten Sainsbury's und Asda peilen laut Reuters mit einer Megafusion die Marktführerschaft im Heimatmarkt an. Mit dem Deal würden sich die Ketten nicht nur gegen Aldi und Lidl schlagkräftig aufstellen, sondern auch besser für das Online-Geschäft und gegen Amazon wappnen. Sainsbury's kommt derzeit auf einen Marktanteil von 15,8 Prozent. Walmart-Tochter Asda bringt 15,6 Prozent mit.

Alexa soll cleverer werden:

Amazons Alexa soll schon bald eine natürlichere Sprache bekommen , sich Dinge wie Geburtstage merken und automatisch bestimmte "Skills" (so heißen dort die Anwendungen) vorschlagen können.

Prime-Service von Amazon wird teurer:

Ja, der Prime-Service von Amazon wird teurer. Zunächst in den USA steigt der Preis um 20 Prozent von 99 auf 119 Dollar pro Jahr. Nein, das dürfte Prime und Amazon kaum schaden. Das Geld dürfte den Kunden dann eher für andere Dienste und Ausgaben fehlen.

TRENDS & FAKTEN

Shopping mit Instagram:





Das Fotonetzwerk Instagram ermöglicht nun auch in Deutschland Shopping-Angebote - und könnte sich damit als attraktiver Kanal zur Kaufanbahnung etablieren, glaubt Internet World . Unternehmen können bis zu fünf Produkte pro Foto mit Shopping-Tags markieren, Mit einem Klick werden sie dann auf eine Produktseite und in den Shop geführt. etailment hat das Konzept bereits vorgestellt

VR/AR-Headset von Apple?:





Apple arbeitet laut Gerüchten an einem drahtlosen VR/AR-Headset , das eine 8K-Auflösung bieten soll und ab 2020 auf den Markt kommt. Das Konzept der Brille für Augmented und Virtual Reality könnte dem Markt einen entscheidenden Schub geben, weil Apple vor allem auf Bequemlichkeit achten soll und die Nicht-Gamer im Fokus hat.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Paukenschlag am Freitagmittag. Douglas erwirbt die Mehrheit an der Parfümerie Akzente mit dem erfolgreichem Online-Shop parfumdreams von der Eigentümerfamilie Renchen. Was sich Douglas-Chefin Tina Müller von der Übernahme verspricht, erklärt sie im Interview mit etailment

