Ab wann ist man ein Online-Händler? Die Geschäftsmodelle im Handel vermischen sich immer schneller, es gibt immer weniger entweder oder, sondern mehr sowohl als auch. Douglas ist dafür ein gutes Bespiel. Nur wohin mit den vielen Mitarbeitern aus den Filialen? Wie sich Online-Händler kannibalisieren, ist derzeit in Polen live zu beobachten. Amazon kommt, die Allegro-Aktie geht in die Knie.

///// HANDEL NATIONAL

Da geht noch was - Douglas wird zum Online-Händler

Der digitale Umbau sei bei Douglas gerade voll im Gange, berichtet die Wirtschaftswoche und die Corona-Krise habe den Strategiewechsel befeuert. Die Folge: Europaweit werden mehr als 500 der derzeit 2.400 Filialen geschlossen; in Deutschland sollen es rund 60 sein. Man wolle in absehbarer Zeit mehr Umsatz im Online-Handel machen als in den Filialen. Douglas sei jetzt ein Online-Händler, so Douglas-Chefin Tina Müller.



Gewinner der Pandemie-Zeit

Immer mehr Zahlen bringen es an den Tag: In Corona-Zeiten gibt es auch viele Gewinner. So legte der Schweizer Online-Händler für Luxusuhren Chronext in Deutschland mit 37% Umsatzwachstum zu und knackte erstmalig die 100-Mio-Euro-Marke. Das Vertrauen der Kunden in den Online-Einkauf sei auch im Luxussegment deutlich gestiegen. Ein sicheres Einkaufserlebnis und die direkte Verfügbarkeit seien zentrale Aspekte für den Verkaufserfolg, heißt es in einer Pressemitteilung.



Mit Nudeln und Klopapier auf den Laufsteg

Besteht der Zeitgeist in Deutschland derzeit aus Nudeln und Klopapier? Star-Designer Kilian Kerner ließ seine Models bei der Berliner Fashion-Week mit transparenten Tüten gefüllt mit Bio-Pasta von Byodo und bunt verpackten Klopapierrollen auf dem Laufsteg flanieren. Damit wolle er sich auf dem Catwalk über die Hamsterkäufe in Corona-Zeiten lustig machen, verrät Kerner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Interview. Prinzipiell sei er eher "old school", wenn es um Instagram & Co. gehe, aber alles sei in Zeiten von Social-Media online. Seine neue Traumwelten-Kollektion habe ansonsten nichts mit Corona zu tun, sondern spiegele die Traumwelt wieder, die er sich in den letzten Monaten geschaffen habe, um aus dem Alltag und der Realität zu flüchten.



///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon jetzt auch in Polen

polnischsprachige Sektion auf der deutschen Amazon-Website. Eigenen Angaben zufolge wirbt der Online-Riese derzeit um Verkaufspartner für sein Marktplatzgeschäft und registriert die Händler. Die Aktie des bisherigen Platzhirsch im polnischen



Ant-Group vor Restrukturierung

Die Muttergesellschaft des chinesischen Online-Riesen Alibaba steht vor der Restrukturierung zu einer Finanzholding, die unter Aufsicht der chinesischen Zentralbank operiert, berichtet das



Digital geht anders: Schweizer Post ersetzt Zollzettel durch QR-Code

Nicht immer wird eine Dienstleistung durch Digitalisierung einfacher. Das erleben die Schweizer gerade bei ihrem Zollzettel, den man früher einfach ausfüllte und auf die Pakete ins Ausland klebte. Jetzt heißt es: QR-Code scannen, Maske ausfüllen, Strichcode generieren und erst dann versenden. Wer das nicht selbst machen will oder kann, muss in den Postfilialen zusätzlich drei Franken berappen. Ein Ärgernis findet Handelszeitungs-Kommentatorin Riccarda Mecklenburg

Die Fusion im vergangenen September hat die Start-ups CrossEngage und Gpredictive unter der Dachmarke CrossEngage zusammengeführt. Ihre Mission: Händler dabei unterstützen, Budgets gezielter einzusetzen und die Kundenbindung zu stärken. Die



Die Fusion im vergangenen September hat die Start-ups CrossEngage und Gpredictive unter der Dachmarke CrossEngage zusammengeführt. Ihre Mission: Händler dabei unterstützen, Budgets gezielter einzusetzen und die Kundenbindung zu stärken. Die Schlüssel dazu sind Echtzeiterfassung von Kundendaten kombiniert mit der automatischen Erstellung von kundenindividuellen Prognosemodellen und einem kanalübergreifenden Kampagnen-Management.