Liebe Leserin, lieber Leser, Kollege Steffen Gerth hat gestern eine Analyse zur Digitalisierung im Handel verfasst, die bei Ihnen auch wohlwollend aufgenommen wurde. Einen solchen kritischen Blick würde man sich auch auf Apple Pay wünschen. Es kann schon sein, dass sich Apples Bezahlsystem zu einem „Game Changer“ beim Mobile Payment entwickelt. Aber der deutsche Konsument hat ja nicht absichtlich seine Käufe zurückgehalten, um nun plötzlich die Läden zu stürmen, nur weil Apple Pay da ist. Zu mehr Umsätzen, außer bei Apple natürlich, führt das Bezahlen per Phone und Watch wohl kaum.

Eineinhalb Jahre nach dem Start wird der Tortenlieferdienst Kuchenfreude wieder eingestellt. Es war das erste größere Projekt der hauseigenen Start-up-Schmiede von Dr. Oetker. Kunden konnten darüber frische Torten und Kuchen bei angeschlossenen Konditoreien vor Ort bestellen und auf Wunsch auch kostenlos mit einer individuellen Botschaft personalisieren. Dr. Oetker ist seit Februar mit 49 Prozent allerdings auch bei Deinetorte.de beteiligt. Das Start-up liefert individualisierte Foto-Torten.

Nachdem Asos eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte, die dann auch gleich zu einem deutlichen Kursrutsch führte, löste das eine regelrechte Kettenreaktion an den Börsen aus. Mit einem Tageskursverlust von 12% war der deutsche Konkurrent Zalando am stärksten betroffen. Inzwischen hat das Papier aber wieder zugelegt. Auch Titel wie Hugo Boss, H&M und die Sportartikel-Aktien von Adidas, Puma und Nike gerieten deutlich unter Druck. Sieht derzeit auch an dieser Stelle nicht nach einem Jahresendspurt aus.

INTERNATIONAL

In 19 Filialen in der deutschsprachigen Schweiz testet Lidl seine „Menu Box". Sie funktioniert stationär ebenso wie online: Jede Woche gibt es wechselnde Rezepte, deren Zutaten in den Boxen bereits portioniert sind. Online können gleichzeitig drei Gerichte gekauft werden, in den Filialen ist immer nur eine Mahlzeit für zwei Personen enthalten.

Über 250 Mio. Euro will DHL in seine Logistikzentren in den USA investieren. 350 von insgesamt 430 Standorten sollen modernisiert werden. Für das Geld will der Konzern unter anderem Roboter, AR-Lösungen sowie IoT-Technologien für die Prozesssteuerung anschaffen. DHL erwartet sich davon Produktivitätsgewinne von bis zu 25 Prozent und Kapazitätssteigerungen von bis zu 30 Prozent.

„Styled by Levi's" ist der Name eines neuen Angebots des Denim-Labels, das in Partnerschaft mit dem Bildernetzwerk Pinterest gestartet wurde. Dabei werden für die Nutzer personalisierte Pinnwände angelegt. Zuvor müssen die Kunden einen visuellen Fragebogen von Levi's ausfüllen. In der generierten Pinnwand werden auch die bisherigen Aktivitäten der Nutzer auf Pinterest berücksichtigt. Gezeigt werden Vorschläge zu Outfits und auch einzelne Produktvorschläge. Die Kooperation läuft zunächst nur in den USA.



Start-up des Tages Mit Bilendo können kleine und mittlere Unternehmen den gesamten Mahnprozess – von der ersten Rechnung bis zum Inkasso – vollständig auslagern. Ziel ist es, den Unternehmen damit Zeit und Kosten zu sparen und gleichzeitig die Zahlungsmoral der Kunden zu erhöhen.