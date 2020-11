///// HANDEL INTERNATIONAL





EU-Banken streben Unabhängigkeit von Visa-Card & Co. an

Raus aus der Abhängigkeit von Visa und Mastercard im internationalen Bezahlverkehr wollen die europäischen Großbanken. Bereits im Jahr 2022 soll das Die Berichterstattung über die Expansionspläne und Erfolge von Amazon nach dem Black Friday und vor der Weihnachtssaison ist omnipräsent. Mit über 400.000 neuen Mitarbeitern, 80 Frachtfliegern, 50.000 Lieferwagen und 50% mehr Lagerfläche bereitet sich der US-Gigant auf das Weihnachtsgeschäft vor und verspricht seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Prämie von 300 US-Dollar. Gleichzeitig regt sich weltweit Widerstand: Mitarbeiter und Umweltaktivisten in 15 Ländern demonstrierten am Freitag gegen die Arbeitsbedingungen und Lohndumping ( #MakeAmazonPay ). In Deutschland wurden außerdem sechs Lager bestreikt.Raus aus der Abhängigkeit von Visa und Mastercard im internationalen Bezahlverkehr wollen die europäischen Großbanken. Bereits im Jahr 2022 soll das EU-eigene Bezahlsystem starten und 2025 als eigene europäische Marke 65% der Zahlungen in Europa abwickeln. EU-Kommissarin Mairead McGuinness sagte dazu auf der digitalen Bundesbank-Konferenz am Wochenende: ‚‚Wer die Zahlungssysteme kontrolliert, kontrolliert zunehmend unsere digitalisierten Volkswirtschaften." Auch die deutschen Sparkassen sind unter den Treibern der Geldverkehr-Revolte. Zur Finanzierung des Projekts hofft man auf Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufond, berichtet das Handelsblatt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Verkauf im stationären Handel in den USA am Black Friday um 52% eingebrochen - viele Geschäfte blieben geschlossen oder verringerten die Kundenfrequenz. Noch schlechter sei der Verkauf amausgefallen, berichtet der Business Insider . Erwartungsgemäß sei der Online-Einkauf jedoch weiter stark gestiegen.Auch in Deutschland zeichnet sich eine ähnliche Bilanz ab: Während online die Post abging, sank die Kundenfrequenz in den Läden bis zu 30%.Der Black Friday wurden in diesem Jahr von Greta Thunberg forderte die Menschen auf, kein Zeug zu kaufen, dass sie nicht brauchen. Überkonsum zerstöre die gegenwärtigen und künftigen Lebensbedingungen und den Planeten selbst.