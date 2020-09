///// HANDEL INTERNATIONAL

Der in den USA für seine Tiefstpreise bekannte Ecommerce-Marktplatz Wish hat offenbar vertraulich bei der US-Börsenaufsicht Unterlagen zur Börsenzulasung eingereicht. Wie Business Insider berichtet, habe das Unternehmen keine Finanzinformationen veröffentlicht und auch nicht mitgeteilt, ob es einen Börsengang über ein IPO oder eine direkte Notierung plane . Wish sei zuletzt im August 2019 in einer von General Atlantic geleiteten Finanzierungsrunde der Serie H in Höhe von 300 Mio. Dollar mit 11,2 Mrd. Dollar bewertet worden. Nach Angaben des Unternehmens habe es mehr als 70 Millionen aktive Nutzer und über eine Million registrierte Händler.Walmart wird sein Mitgliedsprogramm Walmart+ am 15. September in den USA landesweit einführen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Der Abo-Service wird pro Jahr 98 Dollar kosten (pro Monat 12,95 Dollar). Um kostenlos am gleichen Tag beliefert werden zu können, müssen Mitglieder allerdings Waren für mindestens 35 Dollar einkaufen; aktuell berechnet Walmart hier 10 Dollar pro Lieferung. Teil des Bonusprogramms sind Rabatte für Benzin und der kassenlose Check-Out über die Scan&Go App.