Warum musste eigentlich erst eine Pandemie kommen, damit die digitale Transformation richtig Fahrt aufnimmt? So positiv es ist, dass die Rückstände jetzt an vielen Stellen kompensiert werden, so wenig günstig sind die Umstände: Es wird oft schnell und damit auch wenig überlegt reagiert. Wie nachhaltig die Maßnahmen sind, bleibt ebenso offen wie die Frage, ob irgendwas davon langfristig den Rest der Galeria Karstadt Kaufhof retten kann.

Deichmann plant keine Einschnitte im Ladennetz Die Corona-Krise hat dem Online-Handel in Deutschland eine kräftigen Wachstumsschub beschert. Eine Verbraucherstudie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) ergab, dass vor allem Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Tierbedarf, Medikamente und Drogerieprodukte häufiger im Internet geordert wurden. Insgesamt seien die E-Commerce-Umsätze nach Corona-bedingter Stagnation im 1. Quartal von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 Prozent auf 20,2 Milliarden Euro gestiegen. Das Online-Geschäft mit Gütern des täglichen Bedarfs erfuhr eine Steigerung um 51,2 Prozent, der Onlinehandel mit Lebensmitteln legte sogar um fast 90 Prozent zu.



Vielleicht beruhen Geschäftserfolg und Krisenbewältigung doch auf ganz klassischen Unternehmer-Tugenden – Weitblick, Umsicht und Geduld .



Maskenpflicht im Handel könnte in einigen Bundesländern fallen

Die Diskussion läuft: Angesichts niedriger Infektionsraten erwägen Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen . In anderen Ländern wie Bayern, Hamburg und Niedersachsen wird dies kritisch gesehen, berichtet Business Insider. Gesundheitsminister Spahn versteht die Ungeduld. Doch er stellte per Twitter auch klar: "Aber das Virus ist noch da", die Alltagsmaske bleibe geboten, wo der nötige Abstand nicht immer gesichert sei.

Zugeständnisse der Vermieter - Hoffnung für sechs GKK-Filialen

Nach Zugeständnissen der Vermieter will Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) sechs Filialen weniger schließen als ursprünglich geplant, gibt fashionunited.de einen dpa-Bericht wieder. Demnach hätten ie übrigen 56 Warenhäuser auf der Schließungsliste gebe es angesichts hoher Mieten und soziodemographischer Standortnachteile allerdings weiterhin "keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive", wird der Vorsitzende der Geschäftsführung Miguel Müllenbach zitiert. die Karstadt-Warenhäuser in Dortmund, Nürnberg Lorenzkirche, Goslar und Potsdam und die Kaufhof-Filialen in Chemnitz und Leverkusen jetzt wieder eine Zukunftsperspektive . Für d



Echtes Vollsortiment gibt es nur online



Aus dem Mutterland des Konsums kommen einmal mehr phantastische Zahlen: In den 10 wertvollsten Einkaufszentren des Landes wurden 2019 – und somit vor Ausbruch der Pandemie – rund 12 Mrd. US-Dollar umgesetzt. Wie CNBC unter Berufung auf Compass Point berichtet, steht die – gemessen an den Einnahmen seiner Mieter – erfolgreichste Shopping Mall in Sunrise im Bundesstaat Florida. Im Sawgrass Mills des Immobilieninvestors Simon sind auf einer Ladenfläche von 211.000 Quadratmetern 350 Stores und zahlreiche Restaurants angesiedelt,



Uber kauft Lieferdienst Postmates

Der Corona-bedingte Lockdown hat Lieferdienste boomen lassen. Einer der Profiteure ist jetzt das 2011 gegründete Start-up Postmates. Es wurde schon länger gemunkelt, dass der Fahrdienstanbieter Uber den Lieferdienst übernehmen will. Nach einem Bericht der New York Times soll es heute so weit sein. Ubers Kerngeschäft hat in der Pandemie gelitten, jetzt will das Unternehmen mit seiner Uber-Eats-Division wachsen. Im Mai bezifferte Uber den Verlust im ersten Quartal 2020 auf 2,9 Milliarden Dollar, der Umsatz des Geschäftsbereichs Uber Eats stieg jedoch um 53 Prozent. Der Kauf von Postmates soll Wachstum bringen. Der Preis der Aktienübernahme: angeblich 2,65 Mrd. Dollar

