Die Pandemie stellt Unternehmen in Deutschland weiterhin vor große Herausforderungen. Die Abgabepflicht der Jahresbilanz wurde nun verschoben, denn Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind aufgrund der Beantragungsflut der Sofort- und Überbrückungshilfen überlastet. Liefergeschwindigkeiten stehen in Frage, weil die Lieferdienste zum Nadelöhr für die Impfstoffverteilung geworden sind.

Insolvenzen bleiben bisher aus - Jahresabschluss vertagt

Lebensmittel- und Onlinehandel sind nach Ansicht von Wortfilter.de auch im Jahr 2021 am wenigsten von Unternehmensinsolvenzen bedroht. Aktuell ist die Meldepflicht bis Ende Januar ausgesetzt. Durch die Aussetzung für das Jahr 2020 hielt sich die Zahl der Insolvenzen fast im Normalbereich. Die befürchtete Welle sei bisher ausgeblieben. Wie es weitere gehe, hänge von den politischen Akteuren ab. Sicher sei, dass alle Unternehmen derzeit einem hohen Risiko ausgesetzt sind.

Nicht nur bei der Insolvenzanmeldung auch bei Abgabe der Jahresbilanz können sich Unternehmen nun bis Ende Juni 2021 Zeit lassen. Es fallen keine Nachzahlungszinsen an. Grund dafür sei die Überlastung der Steuerberater durch Sofort- und Überbrückungshilfen, schreibt das Handelsblatt.



Notebooksbilliger.de soll 10,4 Mio. Euro Bußgeld zahlen

Der Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen hat nach einer bereits im Jahr 2017 begonnenen Untersuchung nun ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Mio. Euro gegen den Online-Händler Notebooksbilliger.de verhängt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Videokameras zur Überwachung von Warenfluss bei Lagerung, Verkauf und Versand der hochwertigen IT-Produkte einzusetzen. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder bezeichnete die Höhe des Bußgeldes in einer Pressemeldung als absolut unverhältnismäßig. Die Datenschutzbehörden müssten bei der Verhängung von Bußgeldern mehr Augenmaß entwickeln. Wichtig sei, in jedem Fall auch die Kooperationsbereitschaft des Unternehmens zu bewerten und den Willen, entdeckte Missstände abzustellen. Ferner müsse die wirtschaftliche Leistungskraft des betroffenen Unternehmens berücksichtigt werden.



HDE lehnt Verlängerung der Gewährleistungspflicht ab

Laut einer Umfrage des Handelsverband Deutschland (HDE) sind die Kunden mit den Regelungen für Umtausch und Gewährleistung zu 90% seit Jahren sehr zufrieden. Warum also ein funktionierendes System ändern? Der Dachverband des deutschen Handels lehne deshalb die vom Justizministerium vorgeschlagene Verlängerung der Gewährleistungspflicht rundum ab, heißt es in einer Pressemeldung. Zusätzliche Belastungen seien in der aktuellen Corona-Krise nicht tragbar. Schon jetzt koste die Gewährleistung den Einzelhandel pro Jahr rund 1,4 Milliarden Euro.