Liebe Leserin, lieber Leser, Umfragen und Zahlen machen schlau. "Business Intelligence" heißt das heute im Buzzword-Sprech. Beginnen wir also den Tag mit Zahlen: Der E-Commerce in Deutschland wuchs im ersten Quartal 2019 um 12 Prozent, der Mobile-Commerce um zehn Prozent. Erfreuliche Erkenntnisse. Interessant dagegen ist, dass Online-Händler zwar inzwischen vermehrt über Marktplätze verkaufen. Kaufen sie aber für sich selbst im Internet ein, klicken sie sich direkt in die Shops: Vermutlich aus Kollegialität. Die Margen sollen halt nicht zu einem Marktplatz fließen. Schlau – und nett.

Umsatzplus von zwölf Prozent bescheinigt der Shopping-Index von Salesforce dem deutschen Online-Handel. Dabei bestellen immer mehr Menschen per Smartphone, während Tablet und Computer allmählich zuhause verstauben. Auch interessant: Online-Besteller entscheiden schnell – im Schnitt verbringen sie 4,2 Minuten in einem Shop. Sie wissen offensichtlich, was sie wollen.

Video-Chat, hat der Channelpartner erfahren. Fragen zu Fernsehern, Beamern, Computern oder Haushaltsgeräten? Die beantwortet Saturn jetzt testweise seinen Kunden auch per Video-Chat. Verkäufer aus mehreren Filialen wurden dafür mit mobilen Kameras ausgerüstet, führen damit Kunden vor den Monitoren zu Technik in den Regalen und dort Funktionen vor oder sie erklären technische Daten.

Automatisierung und übernimmt das Start-up Adference aus Lüneburg, berichtet Fashionunited. Modehändler About You setzt bei Werbung auf Automatisierung. Adference wurde 2014 gegründet, arbeitet seit zwei Jahren mit About You zusammen und tüftelt an Technik zur automatisierten Buchung von Anzeigen bei Google und Amazon.

Marktplätze, hat Onlinehändler-News erfahren. Kaufen sie für sich ein, bestellen Händler am liebsten in einem Online-Shop. Nur fürs Geschäft mögen sie Marktplätze. Am liebsten verkaufen sie bei eBay (84 Prozent), dem Umsatz tut Amazon besser. Auch Rakuten, Hood, Etsy oder Real wählen Händler als Partner. Vielleicht nutzt das Real – die Metro-Tochter steht samt Online-Plattform zum Verkauf, angeblich kommt das Immobilien-Konsortium Redos zum Zug.

INTERNATIONAL

Paymentmarkt. In London startet ein 100-Mann-und Frau-Team, das Bezahlfunktionen für Tochter WhatsApp entwickeln soll, hat das Facebook drängt mit Macht in denIn London startet ein 100-Mann-und Frau-Team, das Bezahlfunktionen für Tochter WhatsApp entwickeln soll, hat das Handelsblatt erfahren. Ebenfalls auf der Agenda stehen dabei mehr Funktionen, mehr Sicherheitsfeatures und mehr Schutz vor Spam. Na, dann kann's ja was werden.

Händler bei eBay: Die sehen sich nun gezwungen, mehr Details zu Modewaren anzugeben, weiß der Channelpartner. Außerdem können Verkäufer nun Analysetools nutzen, um Preise zu gestalten, und für weniger Geld mehr Angebote für Europa einstellen. Kunden wird jetzt neben Paypal auch Lastschrift, Kreditkarte und mehr zum Bezahlen geboten. Alles neu macht der Mai – zumindest für Händler bei eBay.

AlibabaExpress nun auch für Händler im Ausland, vermeldet Exciting Commerce. Alibaba öffnet seinen Marktplatz nun auch für Händler im Ausland. Händler aus Italien, Spanien, der Türkei und Russland dürfen darüber verkaufen. Außerdem erhöht der chinesische Handelskonzern sein Engagement bei Megvii. Laut Techcrunch warb das Start-up, das sich der Gesichtserkennung widmet, weitere 750 Millionen US-Dollar von verschiedenen Investoren ein.

Mit seinem Marktplatz hat sich Amazon aus China zurückgezogen, trotzdem bleibt das Unternehmen in China aktiv. Wäre ja gelacht, einen Milliardenmarkt aufzugeben. Statt mit Waren handelt Amazon jetzt mit Geld und unterstützt chinesische Händler, die über Amazon in USA verkaufen, mit kurzfristigen Krediten für ihren Einkauf. Partner ist Shanghai Foyou Comercial Factoring, schreibt CNBC.

TRENDS & FAKTEN

Seit gestern wissen die geneigten Lesenden, dass Instagram für den Mittelstand wichtig zur Markenbildung und für den Verkauf ist. Stellt sich die Frage, welchen Account Unternehmen anlegen sollten: Business, Creator oder Privat? Online-Marketing erklärt die Unterschiede. Nützlich.

Seit knapp einem Jahr gilt die Datenschutzverordnung (DSGVO) – und noch immer wissen Händler und Unternehmen nicht richtig Bescheid. All about Security ist das Portal Privacy-Top20 aufgefallen, dass rund um Datenschutz informiert und nützliche Services vergleicht.

per Rechnung, also nach Erhalt der Ware bezahlt. Damit bleibt die Rechnung die beliebteste Bezahlart, stellt das Kaufabbrüchen führen.



Start-up des Tages: MotionMiners aus Dortmund. Funktioniert wie ein Fitness-Tracker und zeigt Unternehmen, wie belastend Picking sein kann: So können Logistik-Prozesse effizienter und schonender aufgestellt werden. Von der Macht der Zahlen und Daten sind die Dortmunder MotionMiners überzeugt. Es bleibt wie's war: Knapp 28 Prozent der Online-Bestellungen werden per Rechnung, also nach Erhalt der Ware bezahlt. Damit bleibt die Rechnung die beliebteste Bezahlart, stellt das EHI Retail Institute in seiner Studie Online-Payment 2019 fest. Aber auch, dass die Beliebtheit von Paypal steigt, die von Lastschrift und Kreditkarten indes sinkt. Und dass neue Sicherheitsanforderungen bei der Kartenzahlung vermehrt zu Kaufabbrüchen führen.

Sie bleiben die Helden des Tages: Die Paket-Zusteller, die rennen, Treppen steigen, Gewichte wuchten, Adressen suchen. Immer unter Druck, hat etailment beobachtet. Trinkgeld ist angebracht.

