Die Aussichten für den Handel und schließlich für die Verbraucher machen nur bedingt Spaß. Die Auswirkungen der Probleme und Ausfälle in den Lieferketten lassen das Licht am Horizont beim Blick Richtung Jahresende nur sehr schwach scheinen. Durchgehend heißt es, dass die Engpässe in den Lieferketten 2021 nicht mehr behoben werden können. Die Situation ist als globales Phänomen auch nur schwer zu verbessern, die Auswirkungen sind in den USA mit den vor den Häfen aufgereihten Schiffen klar und deutlich zu sehen. Längst sind die Schwierigkeiten im Handel angekommen, da spielt es keine Rolle, ob der Einkauf online oder im Geschäft erfolgt. Hoffentlich halten sich die Lieferprobleme für Weihnachten in Grenzen, so dass die Kinder nach den vergangenen schwierigen Monaten wenigstens ihre gewünschten Geschenke bekommen.

Die Marktplätze sind die Gewinner des Online-Booms

Die deutlichen und bemerkenswerten Wachstumszahlen der Online-Händler während den ersten Phasen der Coronapandemie sind allgemein bekannt, doch nun haben EHI und Statista die Entwicklungen auf den einzelnen Marktfeldern unter die Lupe genommen. Eines der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung lautet, dass die Marktplätze sich zu wichtigen Mitspielern entwickelt haben. "Mehr als jeder zweite Onlineshop verkauft auch über Marktplätze", erklärt Lars Hofacker, E-Commerce-Experte beim EHI. Größere Unternehmen entwickelten sich selbst zu Marktplätzen oder Plattformen. So verfügten mittlerweile 44,8 Prozent der Anbieter ein Shop-Profil bei Amazon, 36,3 Prozent seien bei Ebay präsent. Das Bruttohandelsvolumen von Amazon erreiche einen Wert von 35,4 Milliarden Euro. Beim Blick auf den Gesamtmarkt schnitten die Generalisten am besten ab, zu ihnen gehörten 33,1 Prozent der 1.000 umsatzstärksten Online-Shops, bei den Spezialisten stünden Bekleidung und Unterhaltungselektronik an der Spitze.



Ifo Institut: Der Einzelhandel ächzt unter Lieferproblemen

Nach den Ergebnissen des Ifo Instituts werden die Probleme für den Einzelhandel, die durch die schwachen Stellen in den globalen Lieferketten ausgelöst werden, größer. So berichteten im September 74 Prozent der Einzelhändler über entsprechende Probleme. Klaus Wohlrabe, Leiter der Umfragen im Ifo Institut, blickt Richtung Weihnachtszeit: "Manches Weihnachtsgeschenk wird vielleicht nicht lieferbar sein oder teuer werden." Die Fahrradhändler vermeldeten durchgehend die Schwierigkeiten, bei den Baumärkten und Möbelhändlern liege die Quote bei 99 Prozent. Bei der Unterhaltungselektronik sei wegen des eingeschränkten Angebots an Halbleitern und Chips die Zahl der verfügbaren Produkte deutlich niedriger, 97 Prozent der Händler meldeten Probleme. Wohlrabe prognostiziert nach den Ergebnissen der Umfrage auch Auswirkungen der Preiserhöhungen in der Industrie auf den Handel. Dazu passen auch die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts, das einen Anstieg der Großhandelspreise im September um 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat meldet. Im Juli war es im Vergleich zu 2020 um 11,3 und im August um 12,3 Prozent nach oben gegangen.





Der Online-Lebensmittelmarkt auf Platz fünf

Nach einer neuen Untersuchung des IFH Köln ist der Online-Lebensmittelmarkt der Taktgeber für den E-Commerce, denn in keiner anderen Branche sind die Wachstumsraten höher. Zwar liege der Anteil des Online-Handels nur bei zwei Prozent, der Umsatz erreiche aber ein Volumen von 4,5 Milliarden Euro. Beim Blick auf die Gesamtzahl lägen die Lebensmittelhändler damit auf dem fünften Platz des virtuellen Marktes in Deutschland. Das Wachstum für den gesamten Lebensmitteleinzelhandel beruhe auf der hohen Quote der zu Hause arbeitenden Beschäftigten und die wachsende Nachfrage nach frischen Produkten. Die Autoren der Studien erwarten bis 2030 einen Anstieg des Online-Anteils auf acht Prozent. Dabei könnte der E-Commerce noch bis 2023 von dem durch die Pandemie ausgelösten Schub profitieren, danach werde sich das Wachstum gedämpfter fortsetzen. Bislang hätten aber nur 24 Prozent der Verbraucher die Wahl zwischen mindestens zwei Anbietern, diese würden die weitere Entwicklung bei einem stärkeren Wettbewerb bestimmen.





Amazon startet Prime in Polen

Rund ein halbes Jahr nach dem Start des Handels in Polen geht Amazon den nächsten Schritt. Am Dienstag hat der Online-Gigant nach einer Meldung von



Ebay bietet in Großbritannien ein Zertifikat für Luxusuhren

Ebay hat in Großbritannien das Serviceprogramm beim Verkauf von Luxusuhren erweitert. Zur Ebay Authenticity Guarantee gehört nun auch ein Zertifikat für Armbanduhren mit einem Verkaufspreis von 2.000 Britischen Pfund oder mehr, das nach dem Verkauf ausgegeben wird, heißt es bei



Getir startet in der Türkei einen Taxiservice

Und wieder taucht ein Lieferdienst auf einem neuen Markt auf, diesmal ist es keine geografische Bewegung, jetzt erfolgt der Sprung auf ein neues Produktfeld. Der türkische Lieferdienst Getir bietet den Kunden neben dem schnellen Transport der Lebensmittel vom Supermarkt nach Hause nun auch den Bestellservice fürs Taxi. Nach einem Bericht der



Amazon UK verschenkt Spielzeug am Automaten

Amazon hat in Großbritannien einen Automaten mit den vom Online-Kaufhaus ausgewählten Top Ten Spielzeugen für Weihnachten bestückt. Die "Trending Machine" zieht nach ihrem Start in London durch drei weitere Städte und macht auch Abstecher in einige Krankenhäuser, berichtet



