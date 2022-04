Ob die EU die Internetgiganten Google, Meta & Co mit dem Digital Services Act (DAS) wirklich zähmen wird, bleibt abzuwarten. Am vergangenen Samstagmorgen nach einer langen Verhandlungsnacht hat sie sich auf die Grundzüge der Verordnung verständigt, die die Tech-Giganten dazu zwingt, konsequent gegen die Verbreitung von Fehlinformationen vorzugehen. „Wir müssen sicherstellen, dass die Plattformen für die Risiken, die ihre Dienste für die Gesellschaft und die Bürger darstellen können, zur Verantwortung gezogen werden", sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Das wird spannend.

///// HANDEL NATIONAL

Probleme in der Logistikbranche nehmen weiter dramatisch zu

Alexander von Humboldt hat einmal gesagt: Alles hängt mit allem zusammen. Und weil das auch auf die Logistikbranche zutrifft, werden deren Nöte immer größer. Aktuelle Nachrichten in Kürze:

In Deutschland saßen im Jahr 2021 bei rund sieben Prozent der Lastwagen ukrainische Fahrer hinterm Steuer. Diese fehlen nun. BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt beziffert das Defizit aktuell auf bis zu 80.000 Fahrer.

Vor Helgoland stauen sich zehn Containerschiffe, die auf ihre Abfertigung im Hamburger Hafen warten. Derzeit sind dort die Lager überlastet und die Container stapeln sich, berichtet der Betreiber HHLA.

Der Covid-19-Lockdown in Schanghai führt jetzt zu spürbaren Lieferkettenengpässen in Deutschland. Im Prinzip seien alle Warengruppen betroffen, berichtet die Handelszeitung. Von weiteren Preiserhöhungen sei auszugehen.

Und noch einer kündigt höhere Preise: Martin Ruppmann, Geschäftsführer des VKE-Kosmetikverbands. Die Beschaffung wichtiger Materialien sei durch die Lieferkettenprobleme erschwert. Diese Kosten müsse man weitergeben.





Alibaba schaut über die Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 hinaus

Angesichts des Klimawandels haben Führungskräfte weltweit die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und Führungsstärke zu zeigen. Als Vorreiter hat Alibaba das Konzept „Scope 3+“ eingeführt, welches die digitalen Plattformen von Alibaba nutzt. Dieses soll nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und umweltfreundliches Verhalten von sämtlichen Beteiligten im Ökosystem sowie neue Technologie- und Geschäftsmodellinnovationen anregen und bis 2035 eine Reduzierung der CO 2 -Emissionen um 1,5 Milliarden Tonnen ermöglichen. Mehr



Die aktuelle Ausgabe von Der Handel steht als E-Paper zur Verfügung

Wo geht es hier ins Metaverse? Welche Farben dominieren in diesem Frühjahr? Wie macht Hunkemöller seine Kunden auf digitalen Gadgets zu Star? All diese Fragen beantwortet die aktuelle Ausgabe von Der Handel. Schwerpunkte außerdem: Logistik und Nachhaltigkeit, interne Führung 2.0 sowie Loyalty. Der Handel steht ab sofort auf Etailment.de als E-Paper zum Download bereit.



Uber Eats startet Abo-Modell Uber One in Berlin

In Berlin bietet der Essenslieferdienst Uber Eats seinen Kundeninnen und Kunden ab sofort eine Art Monatsabo an. Wer bei Uber One mitmacht, bezahlt keine Liefergebühren bei Uber Eats. Kostenpunkt: fünf Euro im Monat. Außerdem wird bei einem Mindestbestellwert ab zehn Euro fünf Prozent Rabatt gewährt. Vermittelt der Abonnent Fahrten, werden weitere zehn Prozent Preisnachlass gegeben. Ob sich das wirklich rechnet?