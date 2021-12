Noch ist die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil täglich voller Menschen. Schon bald aber könnte auch hier die Virusvariante gepaart mit den Warnungen den Weihnachtsshoppern die Flanierlaune verderben. In London ist das schon so. Um 15,2 Prozent sind die Besucherzahlen in den berühmten Einkaufsstraßen der Innenstadt in der vergangenen Woche gefallen. Ab gestern gilt in Großbritannien wieder die Home-Office-Pflicht. Experten rechnen mit weiteren Rückgängen und "back to online" für den Shopping-Endspurt zu Weihnachten.

///// HANDEL NATIONAL

Ebay Deutschland eröffnet digitalen Weihnachtsmarkt

Glühwein gibt es nicht, aber Glühweingewürz: Ebay Deutschland hat einen Marktplatz programmiert, auf dem weihnachtliche Waren lokaler Händler zu finden sind, und nennt es "digitaler Weihnachtsmarkt". Das Ganze ist Teil der Initiative "Ebay Deine Stadt". Teilnehmer- oder Angebotszahlen nennt Ebay nicht. (Nur Gesamtzahlen: 26 deutsche Städte und Regionen, deren insgesamt rund 7.000 teilnehmende Händler*innen seit April über 5,5 Millionen Produkte verkauft haben.)





Logistiker: Impfpflicht könnte Fahrermangel verstärken

Eine allgemeine Impfflicht könnte zu weiteren Lieferketten-Problemen führen – so der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV). Tagesschau.de zitiert Hauptgeschäftsführer Frank Huster, mögliche Folge einer Impfpflicht sei, dass Tausenden Fahrern die Einreise nach Deutschland verweigert werde, weil sie Impfstoffe erhalten haben, die in der EU nicht anerkannt seien, etwa Sputnik. Der DSLV schlägt auch eine Lösung vor, nämlich ungeimpften Fahrern aus dem Ausland ein Impfangebot zu machen. Das müsse vor Einführung einer Impfpflicht geklärt werden.



Amazon will Produktfälschern das Handwerk legen

Auf Onlinemarktplatz.de hat Amazon eine Stellungnahme zu seinem Vorgehen gegen Produktfälscher veröffentlicht. Allein im Jahr 2020 habe man 10.000 Mitarbeiter und 600 Mio. Euro zur Bekämpfung von Betrug, Fälschungen und Missbrauch eingesetzt, heißt es dort. Außerdem habe im vergangenen Jahr die Counterfeit Crimes Unit (CCU) ihre Arbeit aufgenommen, die mit Gerichten und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite. Auch mit Zollbehörden wolle man kooperieren.