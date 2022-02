In der vergangenen Woche entschied die Regierung des australischen Bundesstaats New South Wales über die Einführung eines Mindestlohns für Fahrer von Amazon und Co. In Deutschland liegt der Stundenlohn für Fahrer von Amazon Flex deutlich über dem in Deutschland gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Nun hat sich Tagesschau diesem Thema angenommen und informiert über die in dieser Entlohnung versteckten Haken und nicht abgedeckten Kosten. Es kommt einiges zusammen.

Ebay bietet neue Design-Funktionen

Ebay Shops werden im ersten Quartal 2022 mit einigen neuen Funktionalitäten ausgestattet. So erhalten Händler die Möglichkeit, ihre virtuellen Schaufenster mit Hilfe von neuen Design-Funktionen selbst zu gestalten. Zu diesen gehören ein Banner-Bild, das Firmenlogo, ein Info-Tab und Produktkategorien, die visuell dargestellt werden können. Als weitere neue Anwendung kündigt der Marktplatzbetreiber an, dass die Kunden bei ihrem ausgewählten Shop einen personalisierten Newsletter bestellen können. Möglich sei dies über den Klick auf das Herz-Symbol auf der Webseite. Die dritte Neuerung soll die Weitergabe der Internetadresse des Online-Shops in

die sozialen Medien werden.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt an

Das Ifo Institut meldet eine bessere Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat im Februar einen Wert von 98,9 Punkten erreicht, im Januar lag er bei 96 Prunkten. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher beruhen die positiven Erwartungen auf einem Abflachen oder sogar dem Ende der Pandemie. Eine wesentliche Verbesserung habe es im Handel gegeben, der Index sei von -1,3 auf +6,6 angestiegen, die Händler seien deutlich zufriedener und ihre Erwartungen hätten sich ebenfalls verbessert. Die Umsätze bewegten sich im Vergleich zu den Werten von 2021 nach oben, Probleme bereiteten aber weiterhin die Lieferengpässe. Allerdings bleibe die Krise in der Ukraine für die gesamte Wirtschaft ein Unsicherheitsfaktor. Die Angaben, die das Ifo für den Index jeden Monat von rund 9.000 Unternehmen erhält, erfolgte auch vor der Zuspitzung der Krise am vergangenen Montag.



Vässla und Cure-Rider kooperieren

Der Fahrradhersteller Vässla und der Apotheken-Lieferdienst Cure-Rider haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die Kuriere nutzen jetzt für ihre Fahrten durch Berlin das Vässla Bike, nach Angaben des Unternehmens eine Mischung aus E-Bike, Scooter und E-Moped. Vässla habe für die Kunden aus der Lieferbranche, zu denen auch Uber Eats und Wolt gehören, einen Rundum-Service im Rahmen des Abo-Modell "Vässla Club for Delivery" aufgebaut. Bestandteil des Service sind laut Vässla die Wartungsarbeiten. Auf der anderen Seite übernehme Cure die Servicekosten, da die Fahrer dort fest angestellt seien.