So dünn wie heute, ist die Nachrichtenlage selten. Es beginnt die Zeit der Jahresrück- und -Ausblicke, wobei doch schon alles gesagt zu sein scheint. Während sich die Deutschen zuhause bei Puzzle und Geduldspielen eingraben (Ebay-Jahresrückblick), erwartet Stanford-Professor Niall Ferguson einen gigantischen Einkaufsrausch seiner Mitbürger, der alle wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in einer kollektiven Amnesie vergessen lässt.

///// HANDEL NATIONAL

Amazon müllt die Weltmeere zu

Umweltschützern ist der Online-Handel wegen des Verpackungsmülls und damit auch Amazon als größter Online-Händler weltweit ein Dorn im Auge. In der neuen Studie der Umweltorganisation Oceana wird Amazon vorgeworfen, allein für 10.000 Tonnen neuen Plastikmüll in den Weltmeeren im Jahr 2019 verantwortlich zu sein. Amazon bestreitet das. Der Plastikmüll sei drastisch falsch berechnet worden.



Ebay-Jahresrückblick: 2020 dreht sich alles um das eigene Zuhause

Wie heißt es so schön: My home is my castle! Im Pandemiejahr 2020 haben die Deutschen daraus ‚‚my home is my office" gemacht. Entsprechend stiegen die Suchanfragen auf Ebay insbesondere nach Webcams für Online-Meetings (+2.149%), Notebook- und Desktopzubehör (+124%) sowie Bürostühle (+100%), zeigt der Jahresrückblick 2020. Außerdem bestätigt er den Heimwerker- und Fitnessboom. Ein Novum befördert die Auswertung aber doch an den Tag: Waren im Frühjahr und Sommer Videospiele und VR-Brillen gefragt, stehen in Herbst und Winter Puzzle und Geduldspiele (+393%), Sammelkarten (+437) und Schach (+43%) ganz oben auf der Suchliste.



Marktguru steigt ins Online-Cashback-Geschäft ein

Der Münchner Smart-Shopping-Spezialist Marktguru erweitert seine App um einen Cashback-Service. Für Nutzer der Prospekt- und Sonderangebotsplattform wurden zum Start des neuen Zahlungsfeatures Online-Deals von mehr als 2.000 Herstellern und Händlern aus unter­schiedlichsten Branchen integriert. ‚‚Markguru positioniert sich damit als ganzheitlicher Omnichannel-Lösungspartner für Hersteller und Handel", erläutert Geschäftsführer Dr. Marc-Etienne Geser die Unternehmensstrategie in einer Pressemitteilung.

Der Handel sollte jetzt handeln

Corona hat das Leben verändert – privat als auch geschäftlich: Restriktionen in den Geschäften und die Verlagerung von Umsätzen in Online-Shops stellen den Handel vor besondere Herausforderungen. Doch mit speziellen Cloud-Lösungen kann er schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren. Mehr.