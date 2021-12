Die Prognosen für die Weihnachtszeit sind für den Handel durchwachsen. Nach den Ergebnissen der Markt- und Konsumforscher sind die Budgets für die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr meist geringer als 2020, die Höhe der Kürzungen variiert aber. Abweichungen gibt es auch bei der Frage, wie hoch der Anteil der Online-Shopper ist und wie viele Geschenkekäufer es von den Ladengeschäften ins Internet zieht. Die vor ein paar Wochen noch prognostizierte Bewegung der Kunden wieder in die Innenstädte ist nach den nun herrschenden Inzidenzwerten und einem drohenden Lockdown unwahrscheinlich, was ja schon am vergangenen Wochenende zu sehen war. Aber es ist noch lange nicht sicher, ob die Online-Händler wieder die Gewinner der Situation sein werden. Die Geldbeutel könnten auch noch schmäler werden, da die Verbraucher am Ende noch mehr sparen. Entweder weil sie durch den Mangel an einigen Produkten gar nicht kaufen können oder weil Inflation und unsichere Pandemieentwicklung sie vom Kaufen abhalten.

Ebay prüft Turnschuhe unter eigener Regie mit Sneaker Con

Der Markt für den Verkauf von Sneakern ist keine Goldgrube, aber ein sehr lohnendes Geschäftsfeld. Doch wie bei allen solchen Segmenten werden auch hier immer wieder Betrüger angelockt. Ein Gesichtspunkt, mit dem auch Ebay immer wieder konfrontiert wird. Die Plattform hat die Echtheitsprüfung im vergangenen Jahr aufgenommen, im August startete sie in Deutschland, nun folgt mit der Übernahme von Sneaker Con Digital der nächste Schritt. Das Unternehmen gehört zum Anbieter Sneaker Con, mit dem Ebay seit einiger Zeit kooperiert, und führt seit 2018 die Überprüfung der Turnschuhe auf ihre Echtheit durch. Nach einem Bericht der Textilwirtschaft gelte die Authentifizierung für Schuhe ab einem Kaufpreis von 100 Euro, untersucht würden Verpackung, Ettiketten, Sohlen, Nähte, Fersenlaschen oder Logos.



MBE übernimmt Presta Shop

Mail Boxes Etc. (MBE) ist den nächsten Schritt gegangen und hat den E-Commerce-Plattformanbieter Presta Shop komplett unter seinem Dach untergebracht. MBE sieht sich mit dieser Akquistion auf dem Weg, um das Ziel einer "weltweit führenden E-Commerce- und Logistik-Plattform" realisieren zu können. MBE könne sich als franchisebasierter Dienstleister für Versand, Verpackung, Fulfillment, Grafik und Druck nun mit seinem Portfolio noch breiter für die Gruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen positionieren. Die Zahl der Kunden liege hier bei rund 600.000 in Europa und weltweit bei über einer Million. Die Serviceleistungen sollen nun nach der Übernahme von Presta Shop um Funktionalitäten für den Aufbau eines Online-Shops erweitert werden.



Gorillas erhöht die Aufschläge

Der Schnelllieferdienst Gorillas verändert seine Lieferbestimmungen und die Tarife. Kleinere Bestellungen werden teurer, die Aufschläge werden heraufgesetzt, meldet die Lebensmittelzeitung. Der Mindestbestellwert für eine aufschlagfreie Lieferung liege nun bei 15 Euro. Sollten die Kunden für einen geringeren Warenwert bestellen, kommen 2,10 Euro Aufschlag obendrauf, neben der Liefergebühr in Höhe von 1,80 Euro. Erst vor zwei Monaten habe Gorillas ein Wert von zehn Euro als Minimum für eine Lieferung ohne Aufschlag festgesetzt. Geplant seien die neuen Tarife unter anderem in Berlin, Hamburg und München.



Das DIW-Konjunkturbarometer zeigt ein Tief an

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im November wieder schlechter geworden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) meldet im vierten Quartal für sein Konjunkturbarometer einen Wert von 97, der schwächste seit dem zweiten Quartal 2020. Die Ökonomen aus Berlin erwarten, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland zum Jahresende 2021 leicht schrumpfen werde. Die anhaltenden Lieferprobleme schwächten die Industrieproduktion. Nachteilig wirkten sich auch die Sorgen um die vierte Welle der Pandemie und ihre Folgen aus. Der Schaden werde aber weniger stark ausfallen im Vergleich zum Winter 2020, viele Unternehmen hätten sich auf Corona eingestellt. Aber es müsse mit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt grechnet werden, das DIW erwartet einen langsameren Beschäftigungsaufbau.