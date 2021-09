Großbritannien kehrt zu traditionellen Maßeinheiten zurück. Die dortigen Zeitungen berichten, dass künftig wieder Pfund und Unze als Maßeinheiten angegeben werden und nicht mehr das europaweit geltende Kilogramm. Außerdem soll das im Jahr 2007 eingeführte einheitliche CE-Zeichen wieder durch den „Crown Stamp“ für korrekte Eichung ersetzt werden. Beobachter sehen darin einen weiteren Schritt des Vereinigten Königreichs, sich von Europa abzugrenzen. Für Online-Händler aus dem Ausland dürften die Vorschriften Zusatzkosten bedeuten und damit eine weitere Hürde. Gut möglich, dass das für so manchen der Tropfen auf dem heißen Stein sein könnte, um aus dem Handel mit den Briten endgültig auszusteigen.

Startschuss für die Ebay-Open 2021

Bereits über 1.000 Händler haben sich für die heute beginnende Ebay-Open 2021 angemeldet. Die Lehrveranstaltung über Neuerungen und die Strategie von Ebay Deutschland läuft satte fünf Wochen. Geboten werden neben Ebay-Informationen viele Vorträge externer Handelsexperten:innen. Mit dabei sind unter anderen Stephan Tromp (HDE) und Boris Hedde (IFH Köln) mit einer Diskussion über den E-Commerce der Zukunft. Über die Vision von Ebay klären Deutschland-Geschäftsführer Oliver Klinck sowie Ebay-CEO Jamie Iannone die Teilnehmer auf. Das kann schon spannend werden. In der letzten Woche vom 18. bis zum 25. Oktober werden die Ebay Awards verliehen.

Retourenflut zu den Festtagen kann optimiert werden

Der Spezialist für Retourenmanagement Buybay sieht viele Online-Händler noch nicht optimal vorbereitet für den Ansturm zu den bevorstehenden Mega-Verkaufstagen wie Black Friday und die Cyber Week sowie die Weihnachtssaison. Retourenberge wüchsen oft bis in den Februar hinein, was nicht sein müsste, würden Unternehmen ihre Prozesse überprüfen und optimieren. Anhand einer Checkliste fordert Buybay die Online-Händler auf, unter anderem Personaleinsatz, Wiederverkauf, Lagerkapazitäten, Kundenkommunikation und den Retourenmanagement-Partner auf den Prüfstein zu stellen.



Amazon bekommt neues Verteilzentrum im Rhein-Main-Gebiet

Das auf die Entwicklung von Logistikimmobilien in Europa spezialisierte Unternehmen P3 Logistic Parks hat mitgeteilt, in Friedrichsdorf nördlich von Frankfurt am Main noch in diesem Herbst 2021 ein Verteilzentrum für Amazon in Betrieb zu nehmen. Dafür sei ein langfristiger Mietvertrag für eine Halle mit 9.715 Quadratmetern inklusive Büro- und Sozialräume geschlossen worden. Das Verteilzentrum sei darauf ausgerichtet, modernste Last-Mile-Lösungen zu erbringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Neubauten von P3 Logistic Parks strebe man die BREEAM-Nachhaltigkeitseinstufung „sehr gut“ an. Neben Ladesäulen für E-Mobilität wurden auf dem Gelände 11.300 Quadratmeter Grünfläche mit niedrigem Gehölz angelegt und 22 Bäume heimischer Art gepflanzt.



Neu beim IFH Köln: Andreas Riekötter übernimmt Business Development

Handelswerbung und Angebotskommunikation sind sein Spezialgebiet, seit 1. September 2021 setzt Andreas Riekötter seine Kenntnisse nun für das IFH Köln ein, wo der studierte Betriebswirt das Business Development verantwortet. Mehr zu ihm, der nach Stationen u. a. bei Kaufland, TIP Werbeverlag und zuletzt FIEGE, umfangreiche Erfahrung aus der Handelspraxis und der Verlagswelt mitbringt, gibt es in einem Interview, das auf dem IFH Blog veröffentlicht ist.



Trans-o-Flex will im Oktober an die Börse

Der Speziallieferdienst für Arzneimittel und hochwertige Elektronikgeräte aus dem badischen Weinheim hat seinen Börsengang für Oktober angekündigt. Dabei wolle Trans-o-Flex 130 Mio. Euro einsammeln, berichtet die Wirtschaftswoche. Das bis 2017 zur österreichischen Post gehörige Unternehmen will mit dem Erlös aus dem Börsengang unter anderem die Expansion ins Ausland und in weitere Geschäftsbereiche finanzieren.

///// HANDEL INTERNATIONAL Papierknappheit und Arbeitskräftemangel führen zu Lieferengpässen auf dem US-Buchmarkt



Amazon Kurznachrichten in einem Satz In Großbritannien schlüpft der Lebensmittelanbieter Co-op unter das Amazon-Dach.

Amazon erschaffe eine neue bessere Arbeiterklasse in den USA, analysiert der Business-Insider. Allein im September seien 125.000 neue Stellen besetzt und über 100 neue Standorte eröffnet worden.

The Verge meldet, dass Amazon über 600 chinesische Marken dauerhaft von der Plattform genommen hat, weil ihnen Bewertungsbetrug vorgeworfen wird.

Amazon erlaubt mehr gesponserte Werbung unter den Top-Suchergebnissen und torpediert damit die organische Suche, schreibt CNBC.

Was verbirgt sich hinter den Decknamen von Amazon-Projekte Brahms, Como und Veritas?

Wer sich derzeit einen Bestseller eines amerikanischen Buchautors bestellt, muss mit längeren Lieferzeiten rechnen -- in den USA und weltweit. Zwar sei die Nachfrage für Bücher im aktuellen Jahr um 18,7 Prozent gestiegen (bei Jugendliteratur sogar um 50 Prozent), allerdings müssten die Leser oft lange auf die Bücher warten, da der Druck mangels Holz für die Papierherstellung und ein genereller Arbeitskräftemangel in den USA für große Lieferengpässe sorgen, berichtet Business Insider. Mit einer Besserung sei vor dem Weihnachtsfest nicht zu rechnen. Deshalb wird empfohlen, bereits frühzeitig, wenn nicht sofort die Bestellung aufzugeben. Und schließlich war da noch die Bürgerinitiative von Allersberg, die gemeinsam mit den Grünen im Ort den Bau eines Amazon-Logistikzentrums verhindern will, weil sie das Trinkwasser gefährdet sieht.



EU will Gesetzentwurf zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Plattformarbeitern vorlegen

Die Sorge der EU-Parlamentarier um die Mitarbeiter von Online-Plattformen ist groß. In der vergangenen Woche haben sie bei einer Plenarsitzung in Straßburg beschlossen, eigens für diese Arbeiter-Gruppe einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum Ziel hat. Ideen dazu gibt es bereits, wie zum Beispiel für die Geltendmachung von Arbeitnehmerrechten. Eine Absage erhielten die Plattformen für den sogenannten dritten Status von Beschäftigen – weder angestellt noch selbständig. „Prekäre Arbeitsbedingungen ohne soziale Absicherung und Scheinselbstständigkeit werden der Vergangenheit angehören”, sagt der Sprecher der EVP-Fraktion Dennis Radtke. Der Gesetzentwurf soll bis Jahresende vorliegen. Viele betroffene Firmen haben bereits Widerstand angekündigt. ///// TRENDS & TECH Schweizer wünschen sich Preis-Historie