unter anderem Kleidung, Rucksäcke, Taschen und Kocher

Bewertung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar führen. Mit Alipay betreibt der Finanzdienstleister den in China weit verbreiteten, größten mobilen Bezahldienst. Den Markt teilt sich Alipay mit der Konkurrenz von Wechat-Pay des chinesischen Internetkonzerns Tencent. Auch in Europa wird Alipay von Tausenden Einzelhändlern akzeptiert, um chinesische Touristen anzulocken. In Deutschland bieten die Drogerieketten dm und Rossmann sowie die WMF-Gruppe, der Kaufhof und der Flughafen München die Zahlung mit Alipay auf dem Handy an. Am Dienstag beantragte das von Jack Ma aufgebaute Unternehmen ein Doppellisting in Hongkong und Shanghai, berichtet dpa-afx, womit ein rekordverdächtiger Börsengang immer konkreter wird. Er soll weit mehr als 20 Milliarden US-Dollar (16,9 Mrd Euro) an frischem Kapital bringen und könnte zu einer

Gestern Target, heute Best Buy – wer vor Corona bereits ein gut etabliertes Online-Business vorweisen konnte, hat den Lockdown mehr oder weniger schadlos überstanden. So wartete die auf Unterhaltungselektronik, Computer und Software spezialisierte US-Kette Best Buy jetzt mit bemerkenswerten Zahlen auf: Im zweiten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,5 % auf 9,13 Mrd. US-Dollar gestiegen,, meldet Retail Dive. Bemerkenswert: Hatte im letzten Jahr der Online-Anteil am Umsatz noch 16,1% betragen, so stieg er im und nach dem Lockdown auf 53,1%, was einer Zuwachsrate von 242,2% entspricht! Und das auf hohem Niveau – der Online-Umsatz wird mit 4,85 Mrd. Dollar beziffert. Hoch ist auch der Zuwachs des Nettoertrags, der um über 80% auf 432 Mio. Dollar stieg.In den USA hat die Bedrohung durch Masken-Gegner in Ladengeschäften offenbar eine Grad erreicht, dass die die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Unternehmen bei der Wahl von Gegenmaßnahmen beraten müssen. Wie Business Insider schreibt, rät die dem US-Gesundheitsministerium unterstellte Behörde unter anderem dazu, Mitarbeiter*innen in Zweierteams arbeiten zu lassen, Kameras und Alarmknöpfe zu installieren. Zu den Empfehlungen zählt auch, einen sicheren Bereich zu bestimmen , in den sich die Mitarbeiter*innen begeben können, wenn sie in Gefahr sind, beispielsweise "einen Raum, der von innen verschlossen ist, einen zweiten Ausgang hat und über ein Telefon oder einen stillen Alarm verfügt".Als sich das Unternehmen 2018 auf den amerikanischen Markt begab, war das Ziel klar definiert: Im Laufe des ersten Jahres sollten 100 Märkte eröffnet werden. Doch der Wettbewerb war härter als gedacht, das Ziel wurde erst in diesen Monaten erreicht. Jetzt hat Lidl angekündigt, bis Ende nächsten Jahresund etwa 2.000 Mitarbeiter einzustellen. Angesichts der Geschäftsentwicklung in den letzten Monaten (siehe oben) kann man nur hoffen, dass über die Läden das Online-Geschäft nicht vergessen wird: Zwei der 100 seit 2018 in Betrieb genommen Märkte sollen wieder geschlossen werden.Früher als jemals zuvor hat die britische Warenhauskette John Lewis & Partners ihr Weihnachtsgeschäft begonnen. Die Initialzündung hätten die Kunden gegeben, schreibt Internet Retailing: im Juli und August sei die Zahl der Online-Suche nach "Christmas" 42% höher gewesen, als im Vorjahr. Daraufhin wurde jetzt bereits, in die Warenhäusern kommt es erst am 25. September. Differenziertes Vorgehen, beispielhaft – jetzt wären Schneedekors und Rentierschlitten dem Einkaufserlebnis auch nicht wirklich zuträglich.