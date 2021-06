Der wachsende Lieferverkehr des E-Commerce belastet Städte und Umwelt, gar keine Frage. Gleichzeitig breiten sich Sharing-Konzepte immer weiter aus. Zum Beispiel in den Lieferverkehr: In der Schweiz wird mit "Smargo" ein Konzept stundenweise mietbarer Kleinlaster für Innenstädte erprobt. Schön, wie sich die großen Trends gegenseitig befruchten. Siehe unten.

///// HANDEL NATIONAL

Freigrenze für Einfuhr von Waren nach Deutschland entfällt

Am 1. Juli 2021 entfällt die bisherige Freigrenze von 22 Euro für die Einfuhr von Waren nach Deutschland. Die Deutsche Post DHL Group weist darauf hin, dass Kunden dann grundsätzlich für jede Ware, die sie in einem Nicht-EU-Land (beispielsweise USA, Großbritannien, China) bestellen, Einfuhrabgaben bezahlen müssen. Die Post rät, diese Kosten bei Online-Bestellungen im Nicht-EU-Ausland einzukalkulieren. Bisher sind alle Sendungen von Waren, deren Sachwert nicht höher ist als 22 Euro, einfuhrabgabenfrei (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer, mit Ausnahmen). Das entfällt am 1. Juli. Die Neuregelung gehe auf eine Initiative der Europäischen Kommission zurück, die damit die steuerrechtliche Bevorzugung von ausländischen Versandhändlern außerhalb der EU und Mehrwertsteuerbetrug stoppen möchte.



Zalando: Expansion nach Osteuropa und neuer DACH-Chef

Die Modehandels-Plattform Zalando hat am Mittwoch Shops in Litauen, Slowenien und der Slowakei eröffnet. Das Unternehmen verspricht "in den drei Ländern Zugang zum umfangreichsten Modesortiment des jeweiligen Landes – kombiniert mit dem gewohnt hohen Zalando-Komfort bei Lieferung, Bezahlung und Retoure". Die Shops seien in der jeweiligen Landessprache gehalten, Social-Media-Kampagnen mit Influencern stünden kurz vor dem Start, und lokale Marken könnten sich um Aufnahme ins Partnerprogramm bewerben. Zalando will 2021 zudem nach Estland, Kroatien und Lettland gehen, Rumänien und Ungarn sollen 2022 folgen. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat Zalando den langjährigen eigenen Manager Florian Jodl zum neuen Chef ernannt.



Online-Supermärkte I: Rewe soll Interesse an Flink haben

Die Rewe Group will ihr Online-Geschäft breiter aufstellen: Nach Informationen der "Lebensmittel-Zeitung" bemüht sich der Händler um eine Minderheitsbeteiligung am Schnelllieferdienst Flink. Das soll im Rahmen einer Finanzierungsrunde geschehen, bei der Flink einen dreistelligen Milionen-Euro-Betrag einwerben will. Details seien noch offen, unterschrieben noch nichts. Flink schweigt zu den Marktgerüchten, so die "Gründerszene".



Online-Supermärkte II: Gorilla-Mitarbeiter wählen Betriebsrat

Die Mitarbeiter des Lebensmittel-Schnell-Lieferdienstes Gorilla in Berlin haben eine Betriebsversammlung zur Einrichtung eines Wahlvorstands abgehalten, also eine Betriebsratswahl eingeleitet. Wie das Online-Magazin "Gründerszene" schreibt, gibt es dabei Diskussionen um die Frage, wer an der Wahl teilnehmen darf, ob zum Beispiel ein "Riders' Captain" bereits zu den Führungskräften gehört, die typischerweise von Betriebsratswahlen ausgeschlossen sind. Einige Mitarbeiter betonen dem Bericht zufolge, keine Führungsaufgaben zu haben und trotzdem nicht zur Versammlung zugelassen worden zu sein. Die Frage, wer im Start-up-Umfeld zur Führungskraft zählt, könnte tatsächlich von allgemeiner Bedeutung sein.



P & C bewirbt den Online-Shop im Fernsehen

Modehändler Peek & Cloppenburg schaltet seine erste TV-Werbekampagne. Noch bis zum 31. Juli werden sechs Clips auf reichweitenstarken Sendern ausgestrahlt, so Textilwirtschaft.de. Sie sollen vor allem die Bekanntheit des Onlineshops steigern, aber auch Verkaufsschlager bewerben.



Peter Altmaier wird Ebay-Schirmherr

Der Bundeswirtschaftsminister übernimmt die Schirmherrschaft für die etwas sperrig benannte Aktion „Lokaler Handel Awards 2021” von Ebay und dem Handelsverband Deutschland (HDE). Sie soll „Städte würdigen, die besonders großes Engagement für den lokalen Handel zeigen”, und läuft im Rahmen der Initiative „Ebay Deine Stadt” für lokale Online-Marktplätze.