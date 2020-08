///// HANDEL INTERNATIONAL

Louis Vuitton

Amazon befindet offenbar in Gesprächen mit der Simon Property Group über die Nutzung geschlossener Ladengeschäfte von J.C. Penney und Sears. Wie CNBC unter Berufung auf das Wall Street Journal schreibt, wolle Amazon die Flächen als Fulfillment-Zentren nutzen . Wie viele der Geschäfte in den Einkaufszentren der Simon Property Group genutzt werden könnten, sei offen. Die Standorte von Sears und J.C. Penney könnten Amazon größerer Kundennähe bieten.

Nach Co-op stattet im UK jetzt auch die Handelskette Waitrose Mitarbeiter mit am Körper getragenen Kameras aus, um den Beschäftigten ein besseres Sicherheitsgefühl zu geben. Laut The Grocer war Waitrose einer der wenigen Einzelhändler, die nach Inkrafttreten des Lockdowns im UK keinen Anstieg der Kriminalität vermeldetet hatten. Demgegenüber bilanzierte Co-op einen Zuwachs um mehr als 140% im Vergleich zum Vorjahr und sprach von einer "Kriminalitäts- und Gewaltepidemie". In der Woche, in der die Vorschriften für Gesichtsmasken eingeführt wurden, verzeichnete das Unternehmen 990 Vorfälle von antisozialem Verhalten und verbalem Missbrauch - die höchste Zahl in seiner Geschichte. In der Folge wurden Mitarbeiter in 250 Filialen mit am Körper getragenen Kameras ausgestattet. Waitrose will die Technologie noch in diesem Monat in 50 seiner Filialen testen Wer noch daran zweifelt, ob Modenschauen ein effektiver Weg sind, Kleidung zu verkaufen, sollte sich beierkundigen. Nach der Menswear-Show, die LVHM vergangene Woche in Shanghai inszeniert hat, vermeldeten Händler in China, Taiwan und Korea Rekordverkäufe. Angesichts der Nutzerzahlen in den sozialen Medien verwundert dies nicht: Wie Fashion United berichtet, seien der Show bei WeBo 68 Millionen Zuschauer gefolgt , 18 Millionen seien es bei Douyin gewesen, 8 Millionen bei Tencent und 1 Million bei OOH. Zusätzlich zu den Zuschauern in chinesischen Social Media-Kanälen habe die Show 3,3 Millionen Zuschauer bei Instagram, 1,6 Millionen bei Twitter, 335.00 bei Facebook und 84.000 auf der Louis-Vuitton-Website erreicht.