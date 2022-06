Der Ausfall der Zahlungsterminals in der vergangenen Woche mit den heute noch anhaltenden Auswirkungen wird den Handel noch eine Weile beschäftigen. Auch wenn die Technik wieder ohne Einschränkungen läuft, muss die Ursachenforschung weiter gehen. Der HDE fordert eine genaue Aufarbeitung, es müsse über die standardmäßige Einführung von Notfallmechanismen nachgedacht werden. Es gehe um die Untersuchung der Resilienz der unbaren Zahlungsarten, das Vertrauen von Handel und Verbrauchern sei groß und daran müssten alle Seiten arbeiten.

Starker Rückgang des Einzelhandels im April

Der Einzelhandel verzeichnete im April wieder deutlich niedrigere Umsätze. Im Vergleich zum Vormonat ging es um 5,4 Prozent nach unten. Insgesamt bedeutet das nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Das Minus gegenüber dem Vorjahresmonat liegt bei 0,4 Prozent. Bei den nicht preisbereinigten Umsätzen liegt aber ein Plus von 6,2 Prozent vor, wobei die Differenz auf den hohen Preissteigerungen im Einzelhandel basiert. Ein Plus gab es für den Internet- und Versandhandel von März 2022 auf April in Höhe von 5,4 Prozent, gegenüber April 2021 ging es aber um 9,6 Prozent nach unten. Wesentliche Besserungen sind nicht zu erwarten. Nach den Zahlen des Ifo Instituts beklagten 80,1 Prozent der Einzelhändler im Mai Lieferprobleme. In allen Branchen fehlten Waren, dies könne sich länger hinziehen.





Gorillas startet Handelspartnerschaft mit Alnatura

Vom 10. Juni können Gorillas-Kunden auch Produkte von Alanatura bestellen. Durch eine Handelspartnerschaft der beiden Unternehmen stehen bei dem Lieferdienst rund 250 Produkte der Bio-Supermarktkette zur Wahl. Die Bestellung kann über die App von Gorillas erfolgen. Nach Angaben von Gorillas erhöht sich der Anteil von Bio-Produkten auf 15 Prozent des Gesamtangebots. Die Partner hatten die Kooperation in den vergangenen zwei Monaten in Nordrhein-Westfalen getestet.

Tegut liefert jetzt auch im Großraum Fulda

Tegut erweitert die Zahl seiner Liefergebiete und bietet den Lieferservice nun auch am Unternehmenssitz in Fulda an. Das Liefergebiet umfasst neben der Stadt die Umgebung mit Hünfeld, Schlüchtern, Bad Brückenau und der Rhön. Kunden können das reguläre Programm eines Supermarkts der Kette bestellen, dazu gehören auch frische Lebensmittel und Produkte aus der Frischetheke, der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Der alte Haken bleibt aber bestehen: Zur Verfügung steht der neue Service nur Mitgliedern von Amazon Prime, die Bestellung ist online oder über die Amazon-App möglich.