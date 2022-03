Es gibt keine Wirtschaftsbranche, die nicht vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine betroffen ist. Auch Logistik und Transport stehen vor großen Problemen, besonders die deutschen Seehäfen sind betroffen. In den ersten elf Monaten 2021 war Russland mit 24,1 Millionen Tonnen von insgesamt 265,3 Millionen Tonnen der größte Handelspartner der deutschen Seehäfen, gefolgt von Schweden mit 23,7 Millionen. Auch hier zeigen sich die Gefahren einer starken Konzentration auf einen Partner und einer zu schwachen Diversität, wie sie auch bei der Energie immer deutlicher wird. Die Politik ist gefordert, doch müssen sich auch alle anderen Beteiligten innerhalb kürzester Zeit zusammensetzen und eine gemeinsame Strategie entwickeln.

///// HANDEL NATIONAL

Der Einzelhandel erholt sich

Nach einem schwachen Abschluss des Vorjahres konnte der Einzelhandel im Januar nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts wieder aufholen. Gegenüber dem Vormonat ging es trotz der in diesem Zeitraum noch gültigen 2G-Regeln um zwei Prozent nach oben. Im Vergleich zum Januar 2021 waren die Umsätze um 10,3 Prozent höher. Einen Grund hierfür sehen die Statistiker in der Erhöhung der Mehrwertsteuer vom Dezember 2020 zum Januar 2021. Daher hätten viele Verbraucher ihre Anschaffungen in den Dezember 2020 vorgezogen. Auch beim Blick auf die Zeit vor der Coronakrise im Februar 2020 weisen die Umsätze ein Plus von 4,1 Prozent auf. Ein geringes Umsatzplus von 0,7 Prozent zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 melden die Statistiker für den Online-Handel. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat gab es einen Rückgang von neun Prozent.



Self-Scanning im Supermarkt: Mit reibungslosen Abläufen zum smarten Einkaufserlebnis

Beim Self-Scanning erfassen Kunden ihre Waren im Geschäft per App, über die dann auch die Bezahlung läuft – ohne Halt an der Kasse. Vorausgesetzt, dass alle Produkte entsprechend mit Barcodes gekennzeichnet und in das Warenwirtschaftssystem integriert sind. Viele Produkte, wie Importware, unverpackte oder lokale Lebensmittel müssen daher im Supermarkt flexibel mit Etiketten gekennzeichnet werden. Mehr lesen



IT-Unternehmen unterstützen Sanktionen gegen Russland

Die deutsche Digitalwirtschaft steht hinter der Sanktionspolitik von Bundesregierung und EU gegenüber Russland. 96 Prozent einer nicht-repräsentativen Umfrage durch Bitkom unter 100 Unternehmen unterstützen die Sanktionen, 66 Prozent wären mit möglichen Verschärfungen einverstanden. 49 Prozent der Unternehmen erwarteten einen Umsatzrückgang, 13 Prozent seien bereits von den Sanktionen betroffen. Die Forderungen nach staatlicher Unterstützung seien bislang noch gedämpft, meldet der Verband. Direkte Zuschüsse seien für 36 Prozent relevant, 15 Prozent wünschten sich kostengünstige Kredite.





Ebay startet digitale Diskussionsreihe zu Fragen der Gleichberechtigung im Handel

In den nächsten Wochen diskutieren Experten aus dem Handelssektor im Rahmen der Ebay-Diskussionsreihe "Zusammen noch stärker" über den Begriff der Diversität, Fragen der Gleichberechtigung und der Chancen für Frauen im Handel. Zum Start am 17. März geht es um die Frage "Welche Maßnahmen braucht es, um die Gleichstellung von Frauen im Handel zu erreichen?" Am 22. März folgt das Thema "Die Hürden der Unternehmensgründung für Frauen", den Abschluss bildet am 30. März die Diskussion über "Personal Branding & Erhöhung von Sichtbarkeit".