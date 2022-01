Die Aussichten und Prognosen für das neue Jahr sind unsicher. Einige Ökonomen erwarten für den Dezember nach fünf Anstiegen in Folge erstmals wieder eine geringere Inflationsrate als im Vormonat. Dieser Optimismus setzt sich fort, denn nach Einschätzung einiger der Bankvolkswirte könnte es im Januar zu einer Trendwende kommen. Andere Einschätzungen zeigen sich auf der Seite der Händler und Hersteller. Hier herrscht in Folge von Corona und den Barrieren in den Lieferketten weniger Optimismus und es wird mit weiter steigenden Preisen gerechnet. Nun ist nicht zuletzt auch die EZB gefordert, doch mit einer Änderung der Geldpolitik ist nicht zu rechnen und die Aussichten bleiben unsicher.

Hohe Zahlen für den Einzelhandel 2021

Der Einzelhandel kann nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts für 2021 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr vorweisen. In den vergangenen zwölf Monaten kam es zu einem Plus von 0,9 Prozent, nicht preisbereinigt lag es bei 3,1 Prozent, melden die Statistiker. Diese positive Entwicklung habe sich aber nicht auf alle Branchen verteilt, im stationären Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren sei es im Verlauf des zweiten Coronajahres zu Umsatzrückgängen gekommen. Im November kam es gegenüber dem Oktober zu einem Plus in Höhe von 0,6 Prozent, gegenüber dem Vorjahresmonat war der Umsatz allerdings um 2,9 Prozent niedriger. Hier führen die Analysten die Lieferengpässe im Einzelhandel und den starken Preisanstieg als mögliche Gründe an. Ein Umsatzminus in Höhe von 3,1 Prozent verzeichnete der Online-Handel im vergangenen November 2021 im Vergleich zum Oktober.



Verdi lässt gegenüber Amazon nicht nach

Der Tarifkonflikt zischen Amazon und Verdi zieht sich schon seit einigen Jahren dahin, ein Ende ist nicht absehbar. Die Gewerkschaft will auch nicht nachlassen, kündige Verdi-Chef Frank Wernecke an, berichtet die Lebensmittelzeitung. "Amazon wird uns nie wieder los", laute seine klare Ansage. Der Konflikt bleibe aktuell. Die Gewerkschaft wolle sich mit ihren weiteren Maßnahmen auf Verbesserungen für die Fahrer konzentrieren. Sie seien bei den in vielen Fällen als Arbeitgeber eingesetzten Subunternehmen beim Blick auf Bezahlung, Lenkzeiten und Pausenregelungen zu schlechten Bedingungen angestellt. Wernecke sehe hier auch Defizite im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung in Bezug auf die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen.





Devold of Norway kommt nach Deutschland

Die Bekleidungsmarke Devold of Norway steigt in Deutschland in den Online-Handel ein. Der Verkauf erfolge laut einem Bericht von Fashion United dann über einen eigenen Online-Shop, doch könnten sich an diesen auch Fachhändler anschließen. Die Einbindung sei über einen Button "Kauf lokal", über den Händler in der jeweiligen Region angezeigt würden, möglich. Die deutschsprachige Webseite mit der integrierten Kauffunktion solle aber primär für die Präsentation der Produkte genutzt werden, teile Devold Deutschland mit. Entscheidend sei die Fortführung der Kooperation mit den Fachhändlern.