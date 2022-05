Die Weltwirtschaft operiert momentan unter den schwierigsten Bedingungen seit Jahrzehnten. Doch in Deutschland hat der Krieg in der Ukraine nicht zu einer erhöhten Existenzangst geführt. Nach einer Umfrage des Ifo Instituts sehen sich nur 7,1 Prozent gefährdet, im Januar, rund vier Wochen vor dem Angriff Russlands, lag die Quote noch bei 13,7 Prozent. Deutlich positiver sieht der Einzelhandel die Situation heute. Und das, obwohl die Stimmung unter den Verbrauchern schlechter wird und die Umsatzzahlen rückläufig sind. Nur 6,9 Prozent stufen die Situation als existenzbedrohend ein, im Januar waren es noch 14,8 Prozent.

///// HANDEL NATIONAL

Einzelhandel im März leicht rückläufig

Der Einzelhandel in Deutschland ist im März real (preisbereinigt) um 0,1 Prozent niedriger als im Februar, nominal ist der Umsatz um 2,1 Prozent höher. Beim Blick des Statistischen Bundesamts auf den Vorjahresmonat lag das Minus real bei 2,7 Prozent, nominal gab es einen Zuwachs von 3,1 Prozent. Als Grund für die Unterschiede zwischen den realen und den nominalen Werten nennen die Statistiker die hohen Preissteigerungen. Ein deutliches Minus verzeichnete der Online-Handel, hier ging es gegenüber dem Vormonat um 7,7 Prozent nach unten, im Vergleich zum März 2021 lag das Minus bei 16,9 Prozent. Nach oben ging es beim Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel um 2,9 Prozent. Die Vorratskäufe wegen des Kriegs hätten Auswirkungen auf einzelne Warengruppen, aber nicht auf die Entwicklung des Umsatzes in der gesamten Branche gehabt.



Verdi ruft zu neuen Streiks bei Amazon auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erneut zu Streiks bei Amazon aufgerufen. Die Mitarbeiter sollen die Arbeit an zwei Standorten in Bad Hersfeld sowie an den Versandzentren in Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Graben und Werne niederlegen, meldet das ZDF. Die Gewerkschaftsführung habe Streiks mit unterschiedlicher Länge vorgesehen, in einigen Städten sollen sie an mehreren Tagen stattfinden. Verdi wolle für ihre Mitglieder einen Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel erreichen, der bessere Bedingungen biete als ein Vertrag für die Logistikbranche. Amazon bezahlt die Beschäftigten als Logistiker und sieht sich als als "guten Arbeitgeber", bei dem kein Tarifvertrag notwendig sei.

Rewe forciert bei den Lieferdiensten

Rewe verstärkt die Aktivitäten im Lieferservice und plant fünf neue Standorte im Ruhrgebiet. Der Start für den eigenen regionalen Dienst ist für den Spätsommer in Gelsenkirchen geplant, schreibt das Handelsblatt. Zu den ersten Schritten gehöre die Einrichtung eines zentralen Standorts, dann sollten weitere Lieferzentren folgen. Dabei gebe es beim Lieferdienst, im Gegensatz zum Abholservice, noch keine positiven Zahlen, zitiert das Handelsblatt den Rewe-Digitalchef Christoph Eltze. Positive Zahlen seien durch eine Optimierung in allen Standorten möglich. Rewe wolle weitere Standorte eröffnen und sei bereit, dabei auch Verluste hinzunehmen. Der Umsatz im Lieferdienst liege bei rund 700 Millionen Euro, so eine externe Einschätzung. Im Ruhrgebiet liege ein großes Potenzial, bei Wettbewerber Picnic werde für dieses Jahr allein in Nordrhein-Westfalen ein Umsatz von 300 Millionen Euro erwartet.



Ärger wegen Betriebsrat bei Getir

Die Frage um die Arbeitsbedingungen bei Lieferdiensten und die mögliche Gründung von Betriebsräten geht in die nächste Runde und zum nächsten Arbeitgeber. Nun ist Getir an der Reihe. Der Lieferservice mit Sitz in Istanbul ist seit 2021 auch in Deutschland am Start, nun steht in Berlin die Wahl eines Betriebsrats auf dem Programm, meldet der Tagesspiegel. Dabei finde dieses Verfahren aber nur begrenzt Unterstützung bei den Beschäftigten, denn einige von ihnen befürchteten, dass eine Arbeitnehmervertretung mit Nähe zur Unternehmensleitung entstehen könne. Nur wenige Mitarbeiter hätten wählen können, lautet einer der Vorwürfe. Die Geschäftsleitung habe erklärt, dass die Initiative von den Beschäftigten ausgegangen sei. Vor kurzem wurde ein Kurier, der in Köln unterwegs war und dort einen Betriebsrat gründen wollte, fristlos entlassen.