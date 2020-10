Amazon lässt in Tübingen an Software für Lieferroboter Scout feilen

Einzelhändler können ihre Produkte in Europa, Afrika und im Nahen Osten kostenlos auf Googles Shopping-Tab präsentieren. Konkret werde ab Mitte Oktober in den Suchergebnissen auf dem Shopping-Tab weltweit vorzugsweise kostenlose Einträge aufgeführt, schreibt InternetWorld. So sollen Einzelhändler mehr potenzielle Kunden erreichen können. Dabei spiele es keine Rolle, ob sie auch auf Google werben oder nicht. Kaufinteressenten, so heißt es, würden so mehr Produkte von mehr Händlern sehen – genau zu Beginn des Weihnachts- und Jahresendgeschäfts.Die Scout genannten Lieferroboter von Amazon haben die Größe einer Kühlbox und rollen im Schritttempo Gehwege entlang. In vier US-Bundesstaaten liefern sie bereits Pakete an Kunden aus. Damit das besser klappt, soll in Tübingen an der Software gefeilt werden. "Amazon investiert in ein neues Team, das an autonomen Zustelltechnologien in Deutschland forscht. Das Team wird sich auf Amazon Scout, den vollelektrischen, autonomen Zustellservice von Amazon, konzentrieren", gab eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch in Tübingen bekannt. Das Tübinger Team soll an Wahrnehmungssystemen tüfteln Der britische Paketzusteller DPD wurde bei den Transforming Retail Awards 2020 mit der Auszeichnung "Delivery Innovation of the Year" geehrt. DPD gewann die von Retail Insider vergebene Auszeichnung für die App Your DPD. Die App, die bereits über 8 Mio. Mal heruntergeladen wurde, gibt Empfängern von Paketlieferungen die Kontrolle wie, wo und wann sie ein Paket erhalten. Mit Einsatz der App hat DPD eigenen Angaben nach die Anzahl der Pakete, die gleich beim ersten Mal zugestellt werden, deutlich erhöhen können.Vier von zehn US-Konsumenten haben Schwierigkeiten mit der Bedienung von E-Commerce-Seiten. Viele können sich auf den Websites nicht orientieren und sind vor allem bei Einkäufen auf Mobiltelefonen verwirrt, wie eine Umfrage von goMoxie zeigt . Den Analysten zufolge gefährdet ein suboptimales Seiten-Design die Umsätze vieler Unternehmen: Bei Schwierigkeiten verlassen 62 Prozent die Seite. Die Hälfte kauft in so einem Fall sogar lieber bei der Konkurrenz.Mehr als jeder Zweite (54%) hat allein im August beim Einkaufen vor Ort mindestens einmal kontaktlos mit der Giro- oder Kreditkarte bezahlt und die Karte nur kurz vor das Lesegerät gehalten. Rund jeder Vierte (26%) tut das sogar regelmäßig mehrmals pro Woche . Aber auch die kontaktlose Bezahlung mit dem Smartphone oder der Smartwatch, wie sie unter anderem Dienste wie Apple Pay oder Google Pay ermöglichen, sind beliebt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.