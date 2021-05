Gestern war wieder ein Tag, an dem aus fast jeder Nachricht das Wort "Wachstum" herausleuchtete, zum Beispiel bei Otto, Hermes, Auto1, Bike24 und den Essenslieferdiensten – und der US-Online-Markt hat seine eigenen Prognosen überholt. Das Besondere: Die weiteren Aussichten für den E-Commerce gelten trotz der anstehenden Rückkehr des stationären Geschäfts durchweg als rosig. Manchmal möchte man schon gern wissen, was wohl in einem Jahr im "Morning Briefing" steht.

2021 ist das Jahr neuer Essenslieferdienste in Deutschland

Der US-amerikanische Essenslieferdienst Door Dash sucht via Linkedin Personal in Deutschland – Grund für die "Frankfurter Allgemeine", sich den Markt anzuschauen: Nach Wolt, Uber Eats und dem Rückkehrer Foodpanda (Delivery Hero) sei das der vierte Markteinstieg seit kurz vor dem Jahreswechsel. "Door Dash liefert in den USA neben Essen auch andere Waren des täglichen Bedarfs, etwa Drogerieartikel, Haustierfutter oder Blumen. Es wird erwartet, dass der Dienst das in Deutschland auch anbieten wird", so die Einschätzung der FAZ, die zudem einen fünften Marktzutritt kommen sieht: Die estnische Firma Bolt, die gerade mit Miet-E-Rollern nach Deutschland kommt, sei in anderen Ländern auch im Essens-Liefergeschäft unterwegs und hege Expansionspläne. Die FAZ erwartet für den Sommer einen "aggressiven Straßenkampf [...], den die Anbieter mit Werbekampagnen führen werden, möglicherweise aber auch auf dem Rücken ihrer Fahrer".



Otto Group: E-Commerce wuchs 2020/21 in Deutschland um 24 Prozent

Die Otto Group hat "herausforderndes Geschäftsjahr sehr gut gemeistert", wie sie meldet: Im Jahr 2020/21, das am 28. Februar endete, stieg der Gesamtumsatz auf vergleichbarer Basis um 17,2 Prozent auf 15,6 Mrd. Euro, die weltweiten Online-Umsätze aber kletterten um 25,6 Prozent auf 9,9 Mrd. Euro. "Damit erzielte die Otto Group im Heimatmarkt eine Steigerung der Onlineumsätze um 24,1 Prozent, die über dem Marktwachstum im deutschen E-Commerce lag", schreibt der Konzern. Er erwartet, "dass sich das Wachstum im E-Commerce weiterhin sehr dynamisch entwickeln wird", und ist sich sicher: "Ohne die langjährige, konsequente und fokussierte digitale Transformation der Geschäftsmodelle und Vertriebskanäle und den gelebten Kulturwandel wäre dieses Resultat sicherlich nicht möglich gewesen." Otto kündigt einen eigenen Payment-Dienstleister an sowie über die kommenden drei Jahre mittlere dreistellige Millionen-Investitionen in die Logistik.



Hermes 2020/21 erstmals mit mehr als einer Milliarde Pakete

Und noch einmal Otto: In derselben Meldung weist der Konzern Zahlen für seinen Logistiker Hermes aus, nämlich 2,54 Mrd. Euro Umsatz (plus 33,9 Prozent auf vergleichbarer Basis) mit Kund:innen außerhalb der Otto Group. Insgesamt habe Hermes im Geschäftsjahr 2020/21 erstmals mehr als eine Milliarde Pakete in einem Jahr transportiert. Kurz: "Von den gestiegenen E-Commerce-Umsätzen in Europa konnte auch die Hermes-Gruppe profitieren." 25 Prozent der Anteile an Hermes Germany und 75 Prozent an Hermes Parcelnet (Großbritannien) gehören jetzt Advent International.



Zalando: Keine Dividende, ein Vorstand weniger

Online-Modehändler Zalando will in den kommenden Jahren alle Gewinne investieren und daher keine Dividende ausschütten. Das sagte Vorstand Rubin Ritter laut Wiwo.de auf der gestrigen Hauptversammlung. Ritter verlasse wie von ihm angekündigt Vorstand und Unternehmen. Er wolle, so das Blatt, seiner Ehefrau die Möglichkeit geben, Karriere zu machen. Der Vorstand besteht jetzt aus den Gründern Robert Gentz und David Schneider.



Auto1 und Bike24 melden Wachstum im ersten Quartal

Mobilität läuft auch online: Autohandels-Onliner Auto1 Group verkündet für das erste Quartal "ein deutliches Wachstum im gesamten digitalen Geschäft". Die Zahl verkaufter Wagen stieg um 11,3 Prozent auf 130.500, der Umsatz um 15,6 Prozent auf 899,5 Mio. Euro (beide Zahlen im Vergleich zum vierten Quartal 2020!). Insbesondere die massiv beworbene Marke Autohero habe dazu beigetragen. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 14,3 Mio. Euro. Bike24 ist deutlich sparsamer mit konkreten Unternehmenszahlen: Für das erste Quartal 2021 nennt der Online-Fahrradhändler ein Umsatzplus von rund 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber keine absolute und auch sonst keine weitere Zahl. 2020 sei mit 200 Mio. Euro Umsatz und 26,7 Mio. Euro EBITDA zu Ende gegangen.