Am vergangenen Wochenende gab es gleich mehrere Déjà-Vus: Das Klopapier wird noch teurer - ein Plus von 20 Prozent hat der Papier-Riese Essity angekündigt. Ryanair-Chef Michael O'Leary beschimpft die Mitglieder der britischen Regierung als Idioten und nennt sie unfähig. Der IFO-Geschäftsklima-Index fällt weiter. Und dann ist da noch Verdi, deren Amazon-Experte den Online-Riesen über eine Vergesellschaftung in die Schranken weisen will. Auch kündigt die Gewerkschaft Streiks bei Amazon vor Weihnachten an. Nicht viel Neues also zum Wochenstart im Weihnachtsendspurt.

///// HANDEL NATIONAL

Rohlik/Knuspr investiert 45 Mio. Euro in München, Hamburg, Wien und Prag

Im September hatte die Knuspr-Mutter Rohlik angekündigt, bis 2025 insgesamt 400 Mio. Euro in Automatisierung und Warenhäuser zu investieren, los ging es in Garching für den bestehenden Knuspr-Standort München (das „Morning Briefing“ berichtete). Jetzt hat Rohlik „weitere Automatisierungsprojekte für Hamburg, Wien und Prag im Jahr 2022“ angekündigt. Damit würden 45. Mio. Euro Investitionen für Autostore-Kommissionssysteme und (in Prag) für ein Shuttlesystem erreicht. Als Startzeitpunkt für Hamburg nennt Rohlik den Herbst 2022. Für Rhein-Main steht auf Knuspr.de nach wie vor eine Ankündigung.





Hugo Boss hat einen neuen Omnichannel-Chef

Das Modeunternehmen Hugo Boss hat sich für das kommende Jahr vorgenommen, das Umsatzziel von vier Mrd. Euro zu erreichen. Im Januar wird CEO Daniel Grieder einen neuen Markenauftritt präsentieren. Zudem hat Hugo Boss den Modemanager Jesper Reismann nun neu ins Team geholt, der den Omnichannel-Vertrieb weiter ausbauen soll. Reismann kommt von der Bestseller-Gruppe und war zuvor Vero Moda-Chef.