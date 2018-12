Liebe Leserin, lieber Leser, die Zukunft, denkt man ja gerne, kommt im Sauseschritt. Gerade jetzt, wo sich alle beeilen bei Apple Pay dabei zu sein. Außer den Sparkassen, DKB, ING oder der Lufthansa mit der Miles & More-Kreditkarte von Mastercard. Und auch nicht bei jedem Händler klappt es mit der mobilen Kasse. Der Fortschritt und sein Tempo sind vor allem ungleich verteilt. Nicht nur beim Mobile Payment.

Die Politik der Nadelstiche gegen Amazon auf internationalem Parkett setzt Walmart jetzt mit einem E-Commerce-Store bei Rakuten in Japan fort. Amazon tritt in Japan direkt gegen Rakuten an.

Instagram kann jetzt auch Sprachnachrichten. Damit man auch mal was sagen kann, wenn die Optik grad nicht stimmt. Und damit Instagram ein bisschen was von WhatsApp hat

Diversität in Teams erzeugt Kreativität und Innovation und unterscheidet ein gutes von einem großartigen Unternehmen, ist Regine Büttner, Global Board Member bei DHL Express, überzeugt. Dennoch sind heute Frauen in Spitzenpositionen in der Minderheit. Woran hakt's? etailment stellt in loser Reihenfolge erfolgreiche Frauen vor. Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei iTunes , bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen. Wir freuen uns über jeden Like und jeden Follower.