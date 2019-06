Liebe Leserin, lieber Leser, es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Händlern. Die einen verkaufen Waren, die anderen erfüllen Kundenwünsche. Die letzteren sind die Stars der Branche. Die anderen bestenfalls Mitläufer. Die Frage nach dem "Warum", nach dem "Purpose" ist also gar nicht so falsch. Man darf sich von Buzzwords nicht immer schrecken lassen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

277 Millionen Usern interagieren und mehr als 100 Währungen akzeptieren. Zudem gibt es jede Menge Tools, Service und KI ist auch dabei. Das System soll auch kleinen Händlern helfen. PayPal hat eine globale Commerce-Plattform gestartet, die für Anbieter von E-Commerce-Lösungen und Marktplätzen die Verwaltung selbst komplexer Zahlungsabläufe vereinfachen soll. Dank der Plattform können Unternehmen mit überinteragieren und mehr als 100 Währungen akzeptieren. Zudem gibt es jede Menge Tools, Service und KI ist auch dabei. Das System soll auch kleinen Händlern helfen.

Analysten. Kochboxen-Versender Hellofresh will schon bald profitabel werden, titelt Finanzen.net . Der vor allem in den USA wachstumstarke Anbieter konnte im ersten Quartal den Umsatz bekanntlich um 42% auf 420,1 Millionen Euro steigern, die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) verbesserte sich um um 1,1 Prozentpunkte auf minus 6,2%. Trotzdem findet der Newsdienst eine Reihe optimistischer

FinTech- und Technologie-Start-ups für die EY Ernst & Young (EY), Deutsche Börse AG, TechQuartier, Bundesverband Deutsche Startups und Business Angels FrankfurtRheinMain suchen die vielversprechendstenfür die EY Start-up Academy 2019 . Neben einem Preisgeld profitieren die Gewinner vom Zugang zu einem Netzwerk von Kapitalgebern.

INTERNATIONAL

Amazon Pay. Von wegen Alexa und so. Was soll er auch sonst sagen? Bezahlen per Stimme wird das nächste große Ding. Von wegen Voice Commerce und so. Sagt wer? Der Vize-Präsident von. Von wegen Alexa und so. Was soll er auch sonst sagen?

Kryptowährung soll an einen Währungskorb gekoppelt werden - und nicht wie erwartet nur an den US-Dollar, meldet die Das Konzept für seinen Facebook Coin will der Social-Media-Konzern am 18. Juni vorstellen. Der Wert dersoll an einen Währungskorb gekoppelt werden - und nicht wie erwartet nur an den US-Dollar, meldet die Wirtschaftswoche . Von der virtuellen Währung verspricht sich mancher auch Auswirkungen für den digitalen Handel - wenn man nach den Daten Facebook auch noch sein Geld anvertrauen will.

TRENDS & FAKTEN

Bezahlte Partnerschaft" hochgeladen wurden (das Tool zeigt, wenn Inhalte bezahlt wurden), können nun per Klick freigegeben werden, damit die Werbepartner dem Beitrag weiteren Schub geben können. Durch das Feature können die Beiträge auch bei Nutzern erscheinen, die dem Influencer nicht folgen. Instagra hat ein Tool gelauncht , mit dem Werbungtreibende dafür bezahlen können, dass Influencer-Posts als Anzeigen erscheinen, damit sie ein größeres Publikum erreichen. Beiträge, die von den Influencern mit dem Instagram-Tool "hochgeladen wurden (das Tool zeigt, wenn Inhalte bezahlt wurden), können nun per Klick freigegeben werden, damit die Werbepartner dem Beitrag weiteren Schub geben können. Durch das Feature können die Beiträge auch bei Nutzern erscheinen, die dem Influencer nicht folgen.

Retouren sensibel. 63% der Befragten sagen, dass komplizierte Rücksendemöglichkeiten ein Grund seien, um bei diesem Onlineanbieter nicht mehr zu bestellen. Jeder fünfte Konsument plant aktiv eine Retoure ein, zeigt die aktuelle Studie „Stadt, Land, Los“ des ECC Köln in Zusammenarbeit mit Hermes Germany. Außerdem sind die Kunden beim Themasensibel. 63% der Befragten sagen, dass komplizierte Rücksendemöglichkeiten ein Grund seien, um bei diesem Onlineanbieter nicht mehr zu bestellen.

digitalen Transformation zu setzen. Accenture-Geschäftsführer und Retailexperte Thomas Täuber Kunden wollen alles. Und zwar sofort. Da fällt es Händlern angesichts der digitalen Möglichkeiten schwer, die richtigen Prioritäten in derzu setzen. Accenture-Geschäftsführer und Retailexperte Thomas Täuber erklärt die wichtigsten Schritte für die digitale Agenda und sagt, wie man das Buzzword vom "Purpose" mit Leben füllt.

In meinem Twitterstream vom wohl ganz famosen Branchenkongresswird Online-Modehändler About You mit Red Bull verglichen. Stimmt. Beides sind Event-Marken. (Beispielsweise About You Award bei Pro Sieben) Wenn solche Vergleiche Flügel verleihen, kann man noch einiges erwarten von Gründer Tarek Müller.Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Teilen Sie das gerne mit Freunden und Kollegen. Danke vorab! Hier geht es zum Abo . Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe.