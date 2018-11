Liebe Leserin, lieber Leser, Karstadt-Eigentümer René Benko findet offenbar Gefallen an darbenden Branchen. Seine Signa-Gruppe steigt ins Mediengeschäft ein und beteiligt sich an der österreichischen „Kronen-Zeitung“ und am „Kurier“. Apropos darbende Branchen. Auch Facebook freundet sich mit fremden Welten an und eröffnet einen Laden in Köln. Wenn auch nur kurz. Kurz und knapp auch die wichtigsten News der Branche im "Morning Briefing".

Facebook zeigt in seinen temporären Läden, die auch in London und Dublin öffnen, vor allem die Ware von Werbekunden. Man sollte sie daher eher als Vertriebsaktion für das Anzeigengeschäft sehen. Nachdem Facebook sich bereits im Vorweihnachtsgeschäft in den USA in neun Filialen der Kaufhauskette Macy's tummelt, gibt es nun auch hierzulande erstmals einen Pop-Up Store. Eröffnen wird er für drei Tage in Köln (Hohe Straße 68-82).

MessengerPeople zusammen.



Amazon startet Cyber-Monday-Woche Am 19. November startet die Cyber-Monday-Woche auf Amazon.de. Der Online-Riese verspricht zehntausende Angebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Die Schnäppchenwoche, die jetzt schon vorglüht, endet am 26. November. In Berlin flankiert (wie bereits gemeldet) ein Pop-up-Store am Ku`damm das vorweihnachtliche Rabatt-Spektakel. Hallo, wo drückt der Schuh? kann man Görtz ab heute auch via WhatsApp fragen. Über den Messaging-Dienst will der Schuhhändler über die neusten Kollektionen, Styling-Tipps, Events, Trends und Aktionen informieren, aber auch mit dem Kunden reden. Die Anmeldung zum Angebot erfolgt über eine im Onlineshop integrierte Landingpage. Görtz arbeitet für den Launch mit dem Anbieter MessengerPeople zusammen.

INTERNATIONAL

Amazon baut seine neuen Zentralen HQ2 wohl in New York City und Virginia in der Stadt Arlington nahe der US-Hauptstadt Washington. Das soll Amazon heute bekanntgeben, will Techchrunch wissen. Vor rund einem Jahr hatte Amazon Städte aufgerufen, sich für den Bau einer zweiten Firmenzentrale in Nordamerika für bis zu 50.000 Mitarbeiter zu bewerben.

Walmart baut ein Intelligence Retail Lab in einem seiner Läden. Dort will man Technologien rund um Künstliche Intelligenz entwickeln und direkt im Alltag testen.

TRENDS & FAKTEN

61 Prozent der deutschen Social-Media- und Influencer-Marketing-Manager planen 2019 steigende Budgets für Influencer Marketing. Das sagt eine Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) unter werbungtreibenden Unternehmen (Ergebnisse als pdf). Die Ausgaben für Instagramer wie Bibi, Caro Daur oder Lisa & Lena belaufen sich bei rund einem Viertel der befragten Unternehmen auf jeweils 10.000 bis 50.000 Euro pro Jahr. Weitere 25 Prozent investieren zwischen 50.000 und 250.000 Euro pro Jahr. Die bevorzugten Partner sind aber meist Nischen-Influencer, nicht die großen Stars. Erster sind günstiger. Über die Rolle und den Umgang mit Influencern sprechen wir auch im aktuellen Podcast.

kontaktlos bezahlen will, muss manchmal ganz schön hartnäckig sein - und Humor haben. Christian Kirchner hat bei seinem Selbstversuch jedenfalls mehr Geduld als die Technik erlaubt - schreibt seine Erfahrungen in "Capital" unter der Überschrift



Start-up des Tages Generation "YouTube". Ein jeder will Online-Shopping persönlicher und authentischer machen. Das Start-up weview aus dem Raum München hat eine Lösung für die Generation "YouTube". Wer kontaktlos bezahlen will, muss manchmal ganz schön hartnäckig sein - und Humor haben. Christian Kirchner hat bei seinem Selbstversuch jedenfalls mehr Geduld als die Technik erlaubt - schreibt seine Erfahrungen in "Capital" unter der Überschrift „Es muss piepen! Es muss piepen!" noch dazu unterhaltsam auf.

Im E-Commerce gilt die Logistik auf der letzten Meile allgemein hin als erfolgskritischer Faktor und der Anspruch an Geschwindigkeit und prompte Lieferung aus Kundensicht nimmt immer mehr zu. Doch welche Liefermodelle haben im E-Food - quasi die Königsdisziplin - die besten Erfolgsaussichten? Unser Gastautor Matthias Schu bewertet die Alternativen und zeigt, dass die Antwort nicht so leicht ist.

