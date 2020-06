Masken schützen. Bestimmte Maskentypen bietet auch Eigenschutz. Das ist sinnvoll, wenn man sieht, wie nachlässig manche mit dem Mund-Nasenschutz, der dann gerne sogar im Laden zum Kinnschutz wird, hantieren. Aber es gibt auch viele Fälschungen, die dann noch weniger taugen. Vielleicht bräuchte es für alle Verkäufer eine Zertifizierung. Ähnlich wie bei Markenprodukten oder Luxus-Uhren. Warum hat das noch kein Start-up umgesetzt? Eines ist unsere Gesundheit ja gewiss nicht: ein Luxus. Guten Morgen.

///// HANDEL NATIONAL

Amazon macht Schluss mit derdie weit in der Zukunft liegen und will sich auf die Sofortlieferung von Lebensmitteln konzentrieren, berichtet der Supermarkt-Blog . Neue Lieferfenster werden im Laufe des Tages für bis zu 96 Stunden im Voraus freigeschaltet. Termine, die weiter in der Zukunft liegen, können nicht gebucht werden. Nicht nur bei Amazon hatten während der Corona-Krise und ihren Lieferengpässen zahlreiche Kunden häufig mehrere Liefertermine weit im voraus gesichert. Das hatte etliche andere Kunden verärgert, die keinen Slot mehr fanden.

Das Transportlogistik-Startup Sennder schließt sich mit dem französischen Konkurrenten Everoad zusammen, meldet Gründerszene . Das Logistik-Start-up aus Berlin verbindet über eine Softwareplattform Händler und Transportunternehmen. Das im Sommer 2015 von David Nothacker gegründete Start-up wickelt die Transporte ab und arbeitet dafür auch mit kleineren Unternehmen zusammen.DHL hat jetzt in Düsseldorf die 5.000. Packstation eröffnet. Bis Anfang 2021 sollen bundesweitPackstationen installiert sein.Im Amazon-Logistikzentrum im hessischen Bad Hersfeld häufen sich die Corona-Infektionen. Nach Spiegel-Informationen hat sich die Zahl der Infizierten auf mindestens 17 erhöht. Auch an anderen deutschen Amazon-Standorten hat es seit Ausbruch der Pandemie Infektionen gegeben. In Pforzheim gab es mindestens sieben Fälle; in Winsen an der Luhe wurde das Virus bei mindestens 53 Menschen entdeckt.