Mobile Commerce ist auf dem Vormarsch, daher ist diese Ankündigung der Deutschen Bahn eine gute Nachricht: Die isolierende Metallschicht der Fenster in künftigen ICEs soll per Laser so gerastert werden, dass mehr Mobilfunkwellen durchkommen. Das gelte, so Handelsblatt.com, für den kürzlich vorgestellten ICE 3 Neo, aber auch bestehende Züge würden sozusagen nachgelasert. Die ersten durchlässigen Züge sollen Ende 2022 fahren. Dauert also noch ein bisschen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Zwei Jahre auf Bewährung für Fakeshop-Betreiber

Die Website Waschmaschino.de produziert eine Fehlermeldung – und früher offenbar auch nicht viel mehr: Das Amtsgericht München verurteilte den Mitbetreiber des Online-Shops, der unter der Adresse zu finden war, wegen 60-fachen Betruges zu zwei Jahren auf Bewährung sowie zu 5.400 Euro Geldstrafe (Az. 813 Ls 740 Js 2242/20). "Die professionell gestaltete Internetseite vermittelte äußerlich den Eindruck eines seriösen Online-Shops", so das Amtsgericht. "Ziel der Täter war es, Kunden zu Bestellungen und Vorabzahlungen zu veranlassen. Die bestellte Ware wurde nie versandt." Durch 60 Bestellungen seien fast 20.000 Euro Schaden entstanden. Das Urteil, in das auch 52 Fälle von gefälschten Ausweis-Scans einflossen, ist rechtskräftig.



--- Anzeige ---



Zertifizierung "Omni-Channel-Manager"

An der Universität St.Gallen (Schweiz) startet am 23. Mai das vierte Omni-Channel-Management-Seminar. Absolventen werden zu zertifizierten (CAS) Omni-Channel-Managern. Zusammen mit Dozierenden (Universität St.Gallen, Universität Groningen, HEC Paris, Henley Business School) und namenhaften Praxisreferenten lernen Omni-Channel-Manager in sechs dreitätigen Modulen verteilt über zwölf Monate für Ihr Unternehmen die neusten Entwicklungen und Trends und profitieren von etablierten Tools zum Omni-Channel-Management in der Praxis. Profitieren Sie von diesem etablierten Praxisseminar und lösen Sie die Omni-Channel-Herausforderungen für Ihr Unternehmen.



Combi und Famila wollen mit Heimlieferung beginnen

Bünting, Teespezialist und Betreiber mehrerer Supermarkt-Marken, will im Jahr 2022 damit beginnen, aus seinen Combi- und Famila-Märkten heraus nach Hause zu liefern. Das soll "mit E-Mobilen und optional noch am gleichen Tag der Bestellung erfolgen", schreibt Lebensmittelzeitung.net. Strategisch sehe Bünting den Lieferdienst als Ergänzung des stationären Geschäfts sowie des zentralen Online-Vollsortimenters Mytime.de, den es seit 2012 gibt. Bünting wolle zudem Click & Collect auf alle Märkte ausrollen.



Pedal Records: Gorillas gründet Plattenlabel für die Belegschaft

Das ist mal ein überraschender Move: Der Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas hat ein Plattenlabel exklusiv für seine Belegschaft gegründet (gemeinsam mit dem Berliner Label MNF), schreibt das Unternehmen auf Linkedin: Die Mitarbeiter könnten ihre Musik Branchenprofis vorlegen, "sobald ein Titel ausgewählt wurde, wird der Künstler während des gesamten Veröffentlichungsprozesses betreut und unterstützt." Der Name Pedal Records braucht wohl keine Erklärung (nicht zu verwechseln mit dem japanischen Label gleichen Namens). Sowohl "Gründerszene" als auch T3N.de werten die Gründung als Reaktion auf die Belegschaftsproteste der jüngeren Zeit.



Paypal beendet Abwicklung für Online-Shop der Freien Sachsen

Bezahl-Dienstleister Paypal wickelt keine Zahlungen für den Online-Shop der als rechtsextrem eingestuften Kleinpartei Freie Sachsen mehr ab. Das berichtet MDR.de unter Berufung auf die Geschäftsführung des Shops. Der Schritt bedeute zwar keinen Einschnitt für den Umsatz, aber mehr Aufwand, wird der Shop zitiert. Paypal selbst habe sich nur allgemein geäußert: Die Nutzungsrichtlinien erlaubten es nicht, Paypal für Dinge zu nutzen, die Hass, Gewalt oder rassistische Intoleranz fördern.



Superbowl.de – eher keine Goldgruben-Domain

Heute Nacht war ja der Super Bowl, das Finale der US-Football-Profiliga. Den Marketing-Bloggern von OMR ist aufgefallen, dass die Website Superbowl.de einer Regensburger Bowlingbahn gehört. Wäre die Domain nicht viel wertvoller als Merchandising-Shop für das US-Finale?, fragen sie. Spoiler: Eher nein. Das Bowlingcenter erhalte kaum Anfragen, ob die Website zu verkaufen sei, und ein SEO-Spezialist hält das Suchvolumen in Sachen Football schlicht für zu gering. Und sowieso wolle die Bowlingbahn den Namen nicht verkaufen.