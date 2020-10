Wie verändert sich die Zahlungsmoral durch die Corona-Krise? Zwei aktuelle Nachrichten zeigen erste Trends: So testet Amazon eine Jahresfinanzierung für Stammkunden mit einwandfreiem Zahlungsverhalten. Ebay-Kleinanzeigen führt eine Bezahlfunktion über ein Treuhandkonto für den Online-Warenversand ein. Bisher wurde immer bar und vor Ort bezahlt. Das Geld bekommt der Anbieter erst, wenn die Ware eingetroffen ist.

Schwacher Börsenstart für Fashionette in Frankfurt

Mit einem Emissionspreis von 29 Euro ist die Online-Plattform für modische Accessoires und Taschen Fashionette gestern an der Frankfurter Börse gestartet – zwei Euro unter dem Ausgabepreis von 31 Euro pro Aktie. Der Börsengang spielt 112 Mio. Euro ein, die das Unternehmen für Zukäufe und Expansionen in andere Länder verwenden will. Auch in die IT-Plattform wird weiter investiert.



Ebay-Kleinanzeigen führt Bezahlfunktion ein

Wer über Ebay-Kleinanzeigen einkauft, holt das Produkt in der Regel selbst ab und bezahlt vor Ort. So war das vor der Corona-Krise. In den aktuellen Zeiten der Kontaktbeschränkungen führt das Unternehmen nun eine Bezahlfunktion über ein Treuhandkonto ein, da immer mehr Ware per Post verschickt wird. Sobald diese beim Käufer angekommen ist, erhält der Verkäufer sein Geld. Ein eigener Versandservice sei für das kommende Jahr geplant, heißt es bei Ebay-Kleinanzeigen. Damit wird man zunehmend zum Konkurrenten der Schwesterplattform Ebay



Kartellamt prüft Wettbewerbsverstoß von Amazon & Apple

Wer darf Apple-Produkte auf dem deutschen Amazon-Marktplatz verkaufen? Wenn es nach der sogenannten Brandgating-Vereinbarung der US-Riesen geht, dann dürfen das lediglich autorisierte Apple-Händler. Das Kartellamt prüft nun, ob diese Vereinbarung nicht zu einer Ausschaltung des Wettbewerbs führt. Amazon zeigt sich kooperativ. Dritthändler stünden für 60% aller verkauften Artikel, teilte ein Unternehmenssprecher der FAZ mit.

///// HANDEL INTERNATIONAL Online-Shopping-Boom: Amazon verdreifacht Gewinn

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz von Amazon im Jahresvergleich um 37% auf 96,1 Mrd. Dollar (82,3 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.



Amazon testet Ratenzahlung

Ratenzahlung liegt im Trend. Bisher können Amazon-Kunden diese auf fünf Monate strecken, künftig sollen es zwölf sein, bei null Prozent Zinsen. Gebühren und Zinsen sollen jedoch für den Anbieter anfallen. Aktuell wird die neue Payment-Funktion mit der Barclays-Card getestet. Die

Saudi-Arabien oder China: Markteintritt braucht viel Know-how

Seit Anfang dieses Jahres hat Amazon in Saudi-Arabien Fuß gefasst, ein lukrativer Online-Markt (ca. 6,3 Mrd. US-Dollar) auch für viele internationale E-Commerce-Marken. Aufgrund zahlreicher bürokratischer Hürden kommen die Anbieter aktuell aber vor allem aus Saudi-Arabien selbst.

Ein ähnliches Angebot macht



Walmart macht vier Geschäfte zu E-Commerce-Versuchslaboren

Wie kann man den stationären mit dem digitalen Einkauf besser verbinden? In vier Walmart-Geschäften werden Mitarbeiter des Unternehmens in den kommenden Wochen eine Vielzahl von digitalen Tools, Ladendesignfunktionen und Strategien für die Regalbefüllung testen, die die Ausführung von Online-Bestellungen beschleunigen sollen. Produkt- und Technologieteams begleiten die Mitarbeiter.

///// TRENDS & TECH