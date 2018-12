Liebe Leserin, lieber Leser, Carrefour, Albert Heijn, Coop Schweiz, Sainsbury's, Tesco, Kaufland, Globus, Edeka, Lidl, Hornbach und nun auch neuerlich Saturn. Kaum ein Händler in Europa, der es nicht mit dem Aal-Prinzip (Andere arbeiten lassen) beim Bezahlvorgang und fast kassenlosen Systemen versucht. Saturn zeigt sich dabei gerade besonders mutig.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

18.000-Quadratmetern mit Mishipay ein

Jedenfalls fast ohne Kasse. Zwar können die Kunden die Ware direkt am Regal per App bezahlen, müssen aber noch an einen Express-Schalter, um die Ware entsichern zu lassen. Im Herbst probte Saturn derlei schon zusammen mit dem "Saturn Smartpay" aber für fast das gesamte Sortiment gelten. Das Pilotprojekt läuft zunächst bis Ende Februar 2019. Eine Bitte, liebe Hamburger: Nutzt das eifrig, damit wir beim kassenlosen Bezahlen in Deutschland endlich voran kommen. Nach Innsbruck, wo Saturn von März bis Mai 2018 mit seinem Mini-Lädchen ohne Kassen eher wenig Laufkundschaft (rund 30.000 Besucher) für die Bezahlung mittels der von MishiPay entwickelten App interessieren konnte, probt man nun in der Hamburger Innenstadt auf - Achtung -mit Mishipay ein Zahlungssystem ohne Kasse Jedenfalls fast ohne Kasse. Zwar können die Kunden die Ware direkt am Regal per App bezahlen, müssen aber noch an einen Express-Schalter, um die Ware entsichern zu lassen. Im Herbst probte Saturn derlei schon zusammen mit dem Start-up Rapitag in München. Da konnte der Kunde den Artikel beziehungsweise die Diebstahlsicherung dann auch direkt per App entsichern. Der Versuch war aber begrenzt auf den Einkauf von Kopfhörern. In Hamburg sollaber für fast das gesamte Sortiment gelten. Das Pilotprojekt läuft zunächst bis Ende Februar 2019. Eine Bitte, liebe Hamburger: Nutzt das eifrig, damit wir beim kassenlosen Bezahlen in Deutschland endlich voran kommen.

Die Plattform Schuhe24 dockt sich beim schweizerischen Online-Händler Digitec Galaxus an. Damit sind alle rund 1000 bei Schuhe24 angeschlossenen Schuh-Häuser ab Mitte Dezember mit ihrem Sortiment auch in der in der Schweiz greifbar. Gründer und Geschäftsführer Dominik Benner rechnet insgesamt in diesem Jahr mit einem Umsatz von bis zu 60 Millionen Euro.

Podcast-Reihe in 2019 und eine kleine Wundertüte. Rene Hempe hat beispielsweise keinen gültigen Personalausweis und denkt über digitale Identitäten nach. Olaf Kolbrück erzählt von seinem 1200-Euro-Zalando-Paket und sie nominieren die „7 Verzichtbaren“- Hier bei Wir hätten da noch etwas im Stiefel. Unsere spezielle Podcast-Folge zum Nikolaus. Sie ist ein Prequel zur neuen-Reihe in 2019 und eine kleine. Rene Hempe hat beispielsweise keinen gültigen Personalausweis und denkt über digitale Identitäten nach. Olaf Kolbrück erzählt von seinem 1200-Euro-Zalando-Paket und sie nominieren die „7 Verzichtbaren“- Hier bei Soundcloud - und gleich auch bei Spotify und iTunes

INTERNATIONAL

220.000 Quadratmetern unterzeichnet, um einen so genannten Smart Logistics Hub am Flughafen Lüttich zu errichten. Die Anfangsinvestition beträgt 75 Millionen Euro, wobei die erste Phase der Anlage Anfang 2021 in Betrieb gehen soll. Die Pläne für das Logistikcenter von Alibaba in Lüttich (Belgien) werden jetzt konkret. Cainiao, die Logistiksparte der Alibaba Group, und der Flughafen Lüttich (Liege) haben jetzt einen Vertrag über die Anmietung einer Gesamtfläche vonunterzeichnet, um einen so genannten Smart Logistics Hub am Flughafen Lüttich zu errichten. Die Anfangsinvestition beträgt 75 Millionen Euro, wobei die erste Phase der Anlage Anfang 2021 in Betrieb gehen soll.

Amazon Go folgt. Das Büdchen soll zunächst nur für Mitarbeiter geöffnet werden. Nahe Paris plant Carrefour 2019 einen Mini-Laden mit knapp 60 Quadratmetern als kassenlosen Supermarkt, der mit Gesichtserkennung und automatischem Checkout dem Beispiel vonfolgt. Das Büdchen soll zunächst nur für Mitarbeiter geöffnet werden.

TRENDS & FAKTEN

100 Fahrzeugen. Der Fahrdienst Uber kehrt mit kleinen Schritten nach Deutschland zurück. Nun startet der Dienst in Frankfurt mit einigen Chauffeur-Services und rund

„Hummingbird“ erreicht eine maximale Geschwindigkeit von stattlichen 125 Km/h. Google will die Lieferdrohnen seines Tochterunternehmens Wing (aus der Entwicklungsabteilung X Labs) 2019 in der finnischen Hauptstadt Helsinki testen . Dererreicht eine maximale Geschwindigkeit von stattlichen 125 Km/h.

Start-up des Tages Das Start-up BirdieMatch ist ein Job-Matching-Portal für Logistiker und funktioniert im Prinzip genauso wie gängigen Partnerbörsen, nur für Logistikjobs und -mitarbeiter.

Paydirekt ist tot, urteilen ganz harte Kritiker. Das stimmt so nicht. Der Online-Bezahldienst der Banken und Sparkassen entwickelt sich durchaus weiter. Das Zahlverfahren hat aber ein großes Problem, das in der breiten Kritik oft untergeht. Unsere Diagnose des Koma-Patienten lesen Sie hier.

Die Links im "Morning Briefing" am Dienstag zu Visual Statements und den beiden neuen Shops Vollzeitprinzessin und Lieblingsmensch waren zusammen die meistgeklickten Links des Tages. Da haben wohl einige nach Weihnachtsgeschenken geschaut. Da geht noch was: Co-Geschäftsführerin Kerstin Schiefelbein hat uns nämlich einen speziellen Rabatt-Code für etailment-Leser geschenkt: Mit dem Code vsetailment18 bekommen Sie. Tiernahrung gibt es in den Shops mit flotten Sprüchen auf Postern, Tassen, Kissen ohnehin nicht. Das Angebot ist natürlich ohne Mindestbestellwert und bis zum 24. Dezember gültig. Falls Sie fragen - für uns gibts dafür Karma-Punkte.