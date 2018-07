Liebe Leserin, lieber Leser, Montag ist Prime Day bei Amazon. Es wird ein Rekordtag. Das ist Routine. Spannend werden vor allem zwei Zahlen: 1. Wie viele Amazon Echo werden verkauft, die der Online-Riese ganz sicher unter Selbstkostenpreis feil bieten wird? 2. Wie intensiv nutzen die Kunden Alexa als Voice Assistenten zur Bestellung? Amazon lockt hier ja mit speziellen Deals. Diese Zahlen werden zeigen, wie weit der Voice Commerce schon ist und wie sehr sich Amazon zum Gatekeeper in diesem Kanal mausern kann.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Feneberg bietet Gratis-Routen für Lebensmittel-Kunden:





Coty-Urteil - Marktplatzverbot für Luxusprodukte erlaubt: Ein Gerade im zuweilen lautsprecherischen Lebensmittel-Onlinehandel sollte man genau hinschauen, was die leiseren Player leisten. Beispielsweise Feneberg. Der Regionalfürst in Süddeutschland, Partner bei Amazon Prime, hat gerade seinen eigenen Webshop freshfoods.de modernisiert und das Konzept optimiert. Neu sind neben der Optik personalisierte Kauflisten, ein Bio-Modus und hinten raus ein neues Lieferkonzept. Das bietet Kunden jetzt eine Gratis-Route ohne Lieferkosten - wenn die Kunden etwas Geduld haben und mit drei festen Zeiträumen in jeder Woche mit 4-Stunden Dauer zufrieden sind. Ein System, dass an das Lieferkonzept des gehypten Newcomers Picnic erinnert.Ein Vertriebsverbot für Luxusprodukte beispielsweise über Marktplätze wie Amazon ist zulässig. Die Richter am Oberlandesgericht Frankfurt stimmten damit der Klage von Coty zu, die exklusive Parfüms und Kosmetika nur über autorisierte Händler vertreiben möchte. Für eine hochwertige Art der Präsentation sei ein selektives Vertriebssystem gerechtfertigt, so die Richter. Was die nicht definiert haben: Was ist eigentlich Luxus? Das OLG folgt mit seinem Urteil der Meinung des Europäisches Gerichtshofs.

eBay kontert den Prime Day:

eBay kontert den Prime Day von Amazon am 16. Juli mit einer Offensive der Tiefpreisgarantie. Die gilt bei 15.000 Produkten unter eBay.de/wow-tiefpreisgarantie und bietet - sonst wäre es nur ein aufgewärmtes Konzept - diesmal außerdem einen Gutschein über die Preisdifferenz plus 10 Prozent der Differenz, wenn der Käufer einen gekennzeichneten Artikel bei einem der definierten Wettbewerber günstiger findet. Zur Einführung der Tiefpreisgarantie gibt es zudem zwischen dem 12. und 18. Juli täglichTop-Deal-Angebote.

HSE24 macht den "Nicer Dicer" zum TV-Star:

HSE24 will sich mit einer neuen TV-Kampagne auf Spartenkanälen als Retailer mit smarten Produkten positionieren und Neukunden auf den Online-Shop HSE24.de aufmerksam machen. Star des TV-Spots ist, wie könnte es anders sein, der "Nicer Dicer". Der besitzt ja fast schon Kultstatus.

Knauber bittet per App zur Kasse:





Mifitto insolvent: Schade: Das Start-up Mifitto, das sich mit der 3D-Vermessung von Schuhen samt 3D-Fußscanner in den vergangenen Jahren im Handel breit machte, ist insolvent. Beispielsweise Intersport, SportScheck und die Deichmann-Tochter Ochsner Sport nutzten das 3D-Messverfahren.



Im Knauber Freizeitmarkt geht es nun app-basiert mit der Knauber-App an die Kasse. Bereits seit Anfang des Jahres bietet Knauber mit der eigenen App eine digitale Alternative der klassischen Kundenkarte für das Smartphone an. Mit der neuen “Self-Scanning”-Funktion der snabble GmbH in Bonn kann der Kunde seine Artikel künftig selbst scannen und dann mittels QR-Code an der App-Kasse bezahlen.

INTERNATIONAL

Neuer High-Tech-Store von Nike:

Nike hat in Los Angeles einen neuen High-Tech-Store eröffnet , der auf Vernetzung mit der Nike Plus App setzt. Ziel: Personalisiertes Einkaufserlebnis. So soll der Laden, geplant nach der Analyse von Kundendaten, dem Kunden schon mal spezielle Angebote reservieren, wenn sie in der Nähe lokalisiert werden und das System meint, der Kunde könnte sie haben wollen. Die Infos gibts dann auf die App. Vorbestellte Produkte werden in einer Paketstation aufbewahrt, die der Kunde per App öffnet. Produkte im Laden lassen sich scannen, um mehr Infos und Varianten zu sehen. Das Konzept soll womöglich multipliziert werden.

Asos wächst und enttäuscht:





eBay bietet Fulfillment in Australien: In den englischsprachigen Raum zu expandieren ist immer leichter als die Lokalisierungen und Sprachen in anderen europäischen Ländern anzugehen. Da dürfte es manch einer gerne hören, dass e Der britische Modehändler Asos hat im zurückliegenden Quartal ein Umsatzplus von 22 Prozent auf 800 Millionen Pfund geschafft. Zu wenig, finden Analysten. Die Aktie stürzte um fast 12 Prozent ab. Dabei gab es durchaus weitere positive Zahlen. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 20 Prozent, der durchschnittliche Warenkorbwert um 1 Prozent, die durchschnittliche Bestellhäufigkeit um 8 Prozent und die Konversionsrate um 10 Prozentpunkte.In den englischsprachigen Raum zu expandieren ist immer leichter als die Lokalisierungen und Sprachen in anderen europäischen Ländern anzugehen. Da dürfte es manch einer gerne hören, dass e Bay nun auch in Australien Fulfillment anbietet . Das wird Australien als Absatzmarkt interessanter machen.

Shpock feiert 50 Millionen Downloads:

Shpock, Flohmarkt -App für alle, denen eBay zu sehr nach Otto-Katalog müffelt, meldet 50 Millionen Downloads - weltweit. Vor allem in den Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und Österreich wächst das Start-up immer noch flott. Werbung soll jetzt mehr Geld in die Kasse der hyperlokalen App bringen . Gegen eBay ist man aber immer noch ein David. Die eBay-App für iOS, gerade 10 Jahre alt geworden, wurde allein in Deutschland über 17 Millionen Mal heruntergeladen.

TRENDS & FAKTEN

Zahl des Tages:

Oliver Samwer. Verdient? Nach den Börsengängen ist die Kasse von Rocket Internet mit 2,6 Milliarden Euro jedenfalls gut mit Cash gefüllt. Aktuell will Rocket Internet die hohe Liquididät zum Rückkauf weiterer Schulden nutzen. Dabei geht es um An der Zehn-Millionen-Marke taxiert die jährliche Erhebung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) das Gehalt von Rocket-Internet Gründer. Verdient? Nach den Börsengängen ist die Kasse von Rocket Internet mit 2,6 Milliarden Euro jedenfalls gut mit Cash gefüllt. Aktuell will Rocket Internet die hohe Liquididät zum Rückkauf weiterer Schulden nutzen. Dabei geht es um 289 Millionen Euro

Lesetipp des Tages:





Start-up des Tages: Compeon ist einer der Hoffnungsträger der Düsseldorfer Gründerszene. Das Finanzportal gilt als Marktführer unter den digitalen Plattformen für gewerbliche Finanzierungen. Die Vielfalt der digitalen Kanäle hat die Kommunikation mit den Kunden komplexer gemacht. Das Whitepaper "E-Commerce-Integration" zeigt, wie Händler Kontaktpunkte von der Kaufanbahnung bis zur Lieferung erfolgreich vernetzen und in ihre IT-Landschaft integrieren.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Gerade wurde der "Run for the oceans" beendet. Der Lauf für die gute Sache lieferte adidas 1 Million Teilnehmerdaten – und Kundenbindung. Adidas runners ist beispielhaft für die Strategie , wie das Unternehmen seinen Digitalumsatz bis 2020 auf 4 Milliarden Euro puschen will.

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

- ANZEIGE -Der Countdown läuft, sind deutsche Firmen bereit? Im kommenden Webinar am 19.07. gibt Mirjana Stanišic-Petrovic vom Fraunhofer IAO einen exklusiven Einblick in die Ergebnisse der E-Invoicing-Studie von Comarch und Fraunhofer: Wie viele Firmen sind bereits papierlos bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen? Was hat sich verbessert und was nicht? Jetzt gratis anmelden