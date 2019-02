Liebe Leserin, lieber Leser, Pleiten, Pläne, Projekte - der (digitale) Handel lebt ein Stück weit auch von der Hoffnung. Die Nachrichten von heute bieten reichlich davon. Aber auch ein bisschen von der dunklen Kehrseite: den Enttäuschungen.

Optikerkette Fielmann hat den Onlinehandel in der Vergangenheit ja relativ erfolgreich ignoriert. Man kann sicher sein, und das ist ja in den unruhigen Zeiten auch fast schon beruhigend, dass dies auch nach dem Generationswechsel so bleiben wird. Den reinen Online-Handel mit Brillen bezeichnete Marc Fielmann, der in diesem Jahr die Macht von Vater und Gründer Günther Fielmann übernimmt, im Gespräch mit der

Marc Fielmann, 29, der gleichwohl in digitale Services investieren will, könnte dabei auch auf den Online-Rivalen Mister Spex verweisen, den es mit Läden und Kooperationen auch immer wieder in die Städte drängt. Diehat den Onlinehandel in der Vergangenheit ja relativ erfolgreich ignoriert. Man kann sicher sein, und das ist ja in den unruhigen Zeiten auch fast schon beruhigend, dass dies auch nach dem Generationswechsel so bleiben wird. Den reinen Online-Handel mit Brillen bezeichnete Marc Fielmann, der in diesem Jahr die Macht von Vater und Gründer Günther Fielmann übernimmt, im Gespräch mit der WirtschaftsWoche „eher als ein Auslaufmodell.“Marc Fielmann, 29, der gleichwohl in digitale Services investieren will, könnte dabei auch auf den Online-Rivalen Mister Spex verweisen, den es mit Läden und Kooperationen auch immer wieder in die Städte drängt.

Während Newcomer gerade seine Kochbox Presto in den Niederlande auf den Weg bringt, beerdigt Lidl hierzulande seinen Kochboxen-Versender Kochzauber. Das Start-up hatte man 2015 aus einer Insolvenz übernommen und nie so richtig ans Kochen gebracht. Auch Versuche auf der Fläche blieben eher lauwarm und kamen bei der Discount-Zielgruppe nicht an. Jetzt warten hierzulande Hello Fresh, Marley Spoon und Kochhaus auf die weiteren Pläne von Picnic. Für Picnic ist ein Deutschland-Start nun auch quasi eine Frage der Ehre., Deutschland-Chef von Picnic, war einer der Gründer von Kochzauber.