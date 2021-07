Die superschnellen Online-Supermärkte bieten zurzeit die spannendsten Geschichten. Gorillas aus Berlin zum Beispiel hat geleakten Interna zufolge viele Ideen für mehr Wirtschaftlichkeit – unter anderem eine eigene Kreditkarte. Gleichzeitig hält der Kampf auf dem Fast-Commerce-Markt Flaschenpost nicht davon ab, zunächst in Düsseldorf voll einzusteigen, unter anderem gegen Gorillas. Zwar mit längeren Lieferzeiten, dafür mit Oetker im Rücken. Siehe unten. Fortsetzung folgt garantiert bald.

///// HANDEL NATIONAL

Fast Commerce I: Flaschenpost liefert in NRW nicht mehr nur Flaschen

Getränke-Lieferdienst Flaschenpost führt in Düsseldorf und im benachbarten Langenfeld seit dem gestrigen Mittwoch "ein komplettes Vollsortiment an Obst, Gemüse, Frischeprodukte[n] und Tiefkühlware", teilt das Unternehmen mit. Das Konzept sei zuvor in Münster erfolgreich getestet worden, umfasse rund 3.600 Artikel und verspreche die Lieferung innerhalb von 120 Minuten. Das Ganze ist ein offener Angriff auf bestehende Fast-Commerce-Lieferdienste: "Damit können die Kundinnen und Kunden ihren gesamten Wocheneinkauf bequem über die App oder online via www.flaschenpost.de bestellen", so Flaschenpost. In Düsseldorf sind zum Beispiel Flink, Getfaster und Gorillas unterwegs, zum Teil allerdings mit deutlich kürzeren Lieferzeiten. Flaschenpost will das erweiterte Sortiment "perspektivisch auch in weiteren Metropolregionen in Deutschland" anbieten.



Fast Commerce II: Gorillas will wirtschaftlicher werden

Superschnelle Lieferdienste machen im gegenwärtigen harten Wettbewerb eher Verluste als Gewinne. Der in Berlin beheimatete Dienst Gorillas will mit dem Fahrplan "Gorillas 2.0" seine Wirtschaftlichkeit verbessern, wie Capital.de auf der Basis interner Unterlagen berichtet. So werde überlegt, das Sortiment massiv auszubauen, unter anderem mit einer Art Online-Apotheke, in der App solle (personalisierte) Werbung möglich sein, auch von einer eigenen Kreditkarte sei die Rede. Dazu sollen bessere Software und möglicherweise Roboter in die Lager kommen. Gegenwärtig erwirtschafte Gorillas mit einer Bestellung über 23,80 Euro plus Lieferentgelt (1,80 Euro) auf der Basis von 1.100 Bestellungen am Tag einen Deckungsbeitrag von 25 Cent. In den ersten vier Monaten 2021 habe Gorillas 20 Mio. Euro umgesetzt, der durchschnittliche Warenkorb liege bei 20 Euro (also unter den 23,80 aus dem Beispiel).



Hello Oslo: HelloFresh eröffnet Standort in Norwegen

Erst Anfang der Woche hat Kochboxen-Versender HelloFresh angekündigt, eine zweite Produktionsstätte in Deutschland aufzubauen (das Morning Briefing berichtete), jetzt folgt der nächste Schritt im Ausland: Mit einer neuen Produktion in Moss in der Nähe von Oslo expandiert das Unternehmen nach Norwegen. "Nach unserer starken Geschäftsentwicklung in Dänemark und Schweden sind wir überzeugt, dass Norwegen ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum bietet", sagt HelloFresh-Mitgründer Thomas Griesel. Einfach wird das nicht: "HelloFresh wagt sich damit in einen etablierten Markt, in dem gleich eine Reihe von Unternehmen Kochboxen verkauft", schreibt die Nachrichtenagentur DPA-AFX und nennt als Wettbewerber Godtlevert, Kokkeloren und Nettmat.no.



Deutsche Post DHL Group: "E-Commerce-Boom ist von Dauer"

Deutsche Post DHL Group meldet für das zweite Quartal 2021 ein vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) von rund 2,1 Mrd. Euro, mehr als doppelt soviel wie im Vorjahreszeitraum, und spricht von "Rekordniveau". Die Sendungsmengen von Händlern zu Verbrauchern hätten "in allen Netzwerken" über Vorjahresniveau gelegen. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender des Konzerns, ist sich sicher: "Das zweite Quartal hat erneut bewiesen, dass sich der Welthandel weiter erholt und der E-Commerce-Boom von Dauer ist".



Presse: Logistik-Startup Fliit ist insolvent

Einem Bericht der Website Deutsche-Startups.de zufolge ist das Berliner Logistik-Start-up Fliit zahlungsunfähig. Das Unternehmen hatte sich als "digitale Spedition" auf Lebensmittel-Transporte spezialisiert und dafür insgesamt 13 Mio. Euro an Kapital eingesammelt, so die Website. Eine angekündigte neue Finanzierungsrunde habe offenbar nicht geklappt.



Amazon: Deutsche KMUs verkaufen 1.200 Produkte pro Minute

Amazon hat seinen "KMU Report Deutschland 2021" veröffentlicht und meldet darin unter anderem, dass kleine und mittlere Unternehmen 2020 mehr als 650 Millionen Produkte über die Plattform verkauft haben, das seien mehr als 1.200 pro Minute. Die Zahl der deutschen KMUs auf der Plattform liege bei etwa 40.000, mehr als die Hälfte von ihnen nutzten Fulfillment by Amazon (FBA). Der Durchschnittsumsatz pro KMU habe 2020 bei 450.000 Euro gelegen (2019: 350.000 Euro), sie seien vor allem in den Kategorien Haushalt, Bekleidung, Gesundheit & Körperpflege, Sportartikel und Spiele unterwegs.



///// HANDEL INTERNATIONAL

ManoMano will mit dem frischen Geld zur europäischen Nummer 1 werden

Der Online-Baumarkt ManoMano ist dieser Tage durch frisches Geld zum so genannten Einhorn geworden (das



Französischer Online-Schuhhändler Spartoo ist jetzt börsennotiert

Der französische Schuh-Onliner Spartoo ist gestern in Paris an die Börse gegangen.

Der Online-Baumarkt ManoMano ist dieser Tage durch frisches Geld zum so genannten Einhorn geworden (das Morning Briefing berichtete ). Im Gespräch mit Onlinehaendler-News.de erklären die Mitgründer Christian Raisson und Philippe de Chanville, was sie vorhaben: Sie wollen in den nächsten fünf Jahren "die unangefochtene Marke Nr. 1 für Heimwerker in Europa werden" . Das soll unter anderem durch viel Werbung passieren, durch eigene Algorithmen und das Logistikangebot "ManoFulfillment". 40 Prozent der deutschen Händler auf der Plattform verkauften bereits international. Für sie sei das Fulfillment-Angebot gedacht – viele Händler seien kleine und mittelständische Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern. Den Online-Boom hält ManoMano für nachhaltig, "da die Home-Improvement-Branche online eine riesige Verspätung hat".Der französische Schuh-Onliner Spartoo ist gestern in Paris an die Börse gegangen. Laut Textilwirtschaft.de kamen dabei 23,7 Mio. Euro zusammen, zwei Mio. weniger als erwartet. Excitingcommerce.de sieht das eher kritisch : Spartoo sei "in einem boomenden Online-Markt [...] nicht so wirklich vorangekommen", Eobuwie (Eschuhe) aus Polen sei weitaus stärker einzuschätzen. ///// TRENDS & TECH