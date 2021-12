Schon seit längerem liefert Flaschenpost im Dezember Weihnachtsbäume. Das scheint sich zu lohnen: Auch 2021 kündigt der Lieferdienst an, innerhalb von zwei Stunden nachhaltig gezogene Nordmanntannen vor die Tür zu stellen. Uber macht übrigens dasselbe, nur halt in Los Angeles, San Diego, West Palm Beach (Bäume) und New York (Gebinde) – und geht weiter als Flaschenpost: Der "Uber Holiday Hub" arbeitet als ganzjähriger Saison-Shop; als nächstes kündigt Uber Artikel für den Valentinstag an.

///// HANDEL NATIONAL

Hellofresh will jährliche Investitionen verdoppeln

Der Kochboxen-Konzern Hellofresh erwartet für das Geschäftsjahr 2022 bereinigte Ebitda von 500 Mio. bis 580 Mio. Euro, teilte er am gestrigen Mittwoch mit – Analysten und Anleger zeigten sich enttäuscht, so Handelsblatt.com. Allerdings will das Unternehmen auch massiv Geld ausgeben: Die jährlichen Investitionen in Produktionskapazitäten, Infrastruktur und Produktentwicklung würden auf ca. 450 bis 550 Mio. Euro verdoppelt, so Hellofresh, allein 200 Mio. Euro sollen in Automatisierung fließen. Damit das klappt, stößt im Januar Valeri Liborski als Chief Technology Officer dazu. Er war früher bei Microsoft und Amazon.





Kleiner Grundkurs Paketzustellung

Auch für Online-Händler von Interesse: Welt.de listet auf, wie die Rechtslage für die Zustellung von Online-Bestellungen in Deutschland aussieht. Zusteller dürfen zum Beispiel Pakete nur dann ablegen, wenn das explizit vereinbart wurde. Und bei Beschädigungen oder nicht angekommener Lieferung ist nicht das Logistik-, sondern das Handelsunternehmen erster Kontaktpunkt.