///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Veränderungen der Welt durch den Online-Handel machen die Immobilien entlang der Lieferketten attraktiv für Investmentfonds. So gab das französische Unternehmen LaSalle Investment Management („LaSalle“) bekannt, den 70.000 Quadratmeter umfassenden Fedex-City-Logistikhub Alfortville am Stadtrand von Paris für seinen offenen Fonds Encore+ gekauft zu haben. Eigentümer war bisher die Bank BNP Paribas REIM. Der Encore+Fonds strebe nach überdurchschnittlich steigenden Erträgen, heißt es in der Pressemeldung. Eine Übernahme-Summe wurde nicht genannt.Die Erfolgsgeschichte von Amazon als dasKaufhaus für Jedermann" führt zu immer weiteren Bauprojekten in den USA. Aktuell entstehen in Arlington bei Washington D.C. Unterkünfte für 25.000 Amazon-Mitarbeiter. In den Technologie-Hubs Austin, Chicago und Phoenix soll die Präsenz massiv ausgebaut werden. Dafür wurden große Flächen neu angemietet. Die Expansion außerhalb Seattles (derzeit 75.000 Mitarbeiter) schafft über 3.500 neue Arbeitsplätze im IT-Bereich in den Städten Dallas, Denver, Detroit, New York City, Phoenix und San Diego. Ende des 3. Quartals hatte Amazon weltweit über 1,468 Mio. Mitarbeiter, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Einen aktuellen Jahresrückblick auf das Jahr 2021 wurde im Amazon-Blog veröffentlicht. Wie Amazon in Deutschland vorankommt beschreibt die Wirtschaftswoche In Chinas kleineren Städten leben mehr als 930 Millionen Menschen, fast dreimal so viel wie in den USA - und die meisten von ihnen werden von E-Commerce-Websites nicht erreicht, heißt es aktuell bei Alibaba. Der Online-Riese hat in Chinas Tier-1- und Tier-2-Städten eine Marktdurchdringung von 99 Prozent erreicht , jetzt will er in weniger entwickelte Gebiete vordringen, heißt es auf dem Unternehmens-Blog Alizila.