Liebe Leserin, lieber Leser, viele Unternehmen und Start-ups reden fast nie über Pläne, Strategien, Lösungen, mauern Interviewanfragen ab. Wenn sie dann doch reden wollen - freiwillig - dringend - sagt die Erfahrung, dass hinter all den Jubelmeldungen oft eine Krise im Anmarsch ist und man gute Botschaften im Markt platzieren will. Einige große und illustre Namen haben derzeit bei uns angeklingelt. Es könnte also ein hartes Jahr 2019 werden. Wir (und Sie nun auch) sind also gewarnt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email



Demnach könnte der Anteil der Online-Umsätze am Einzelhandel bis zum Jahr 2024 auf 17,0 Prozent ansteigen. Diese Zahl basiert auf dem sogenannten "progressiven Szenario" der Untersuchung. Im Jahr 2017 lag der Anteil noch bei 9,6 Prozent. Im "Basisszenario" – also dem wahrscheinlicheren Fall – wird der E-Commerce-Anteil etwas moderater steigen und 2024 bei 15 Prozent liegen. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 6,6 Prozent.

"Berücksichtigt man, dass im Lebensmitteleinzelhandel der Online-Verkauf in der Breite noch kaum eine Rolle spielt, ergibt sich für den restlichen Einzelhandel (ohne Lebensmittel) bereits heute ein Online-Anteil am Umsatz von rund 15 Prozent", so Holger Seidenschwarz, Handelsexperte bei ibi research. Die Forscher von ibi research an der Universität Regensburg haben ihre Prognose zur Entwicklung des Online-Handels in den nächsten Jahren zurückgeschraubt. Sie gehen inzwischen von einem etwas langsameren Wachstum der E-Commerce-Umsätze aus.Demnach könnte der Anteil der Online-Umsätze am Einzelhandel bis zum Jahr 2024 auf 17,0 Prozent ansteigen. Diese Zahl basiert auf dem sogenannten "progressiven Szenario" der Untersuchung. Im Jahr 2017 lag der Anteil noch bei 9,6 Prozent. Im "Basisszenario" – also dem wahrscheinlicheren Fall – wird der E-Commerce-Anteil etwas moderater steigen und 2024 bei 15 Prozent liegen. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 6,6 Prozent."Berücksichtigt man, dass im Lebensmitteleinzelhandel der Online-Verkauf in der Breite noch kaum eine Rolle spielt, ergibt sich für den restlichen Einzelhandel (ohne Lebensmittel) bereits heute ein Online-Anteil am Umsatz von rund 15 Prozent", so Holger Seidenschwarz, Handelsexperte bei ibi research.