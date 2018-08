Liebe Leserin, lieber Leser, über 20 Milliarden Euro investierte Amazon laut "Handelsblatt" 2017 in Forschung. Zwar ging es dabei vor allem um Künstliche Intelligenz und Co, doch es dürfte dem Forschungs-Weltmeister dabei auch die eine oder andere Erkenntnis gekommen sein, wofür die jüngsten Investitionen und Einkaufspläne gut sein könnten.

Frische Millionen für Connox:

Der Wohndesign-Shop Connox freut sich über frisches Geld. Der Hannover Beteiligungsfonds (HBF) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls und die BeteiligungsKapital Hannover (BKH) der Sparkasse investieren gemeinschaftlich 2,5 Millionen Euro. Die Gründer Kristian Lenz und Thilo Haas erwirtschafteten 2017 rund 20 Millionen Euro Umsatz. Anteile halten übrigens auch Excitingcommerce-Macher Jochen Krisch und Robert Motzek, einst Mitglied der Geschäftsführung von Mister Spex. Hier hat etailment Connox ausführlich vorgestellt.

Hermes eröffnet Paketshops in der Bank:

Hermes postiert seine Paketabholstationen jetzt auch in Sparda-Bank. 13 Paketshops gibt es an zentralen Filialstandorten, unter anderem in Leipzig und Erfurt sowie in den Berliner Ortsteilen Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Eine Ausweitung des Pilottests auf weitere Städte und Filialen ist geplant. Hermes will seine Anlaufstationen von 15.000 bis 2020 auf 20.000 ausbauen.

INTERNATIONAL

Amazon macht Twitch zum YouTube-Rivalen:

E-Sport-Stars zuschauen, soll sich an ein breiteres Publikum wenden. Falls Sie Twitch nicht kennen, aber verstehen wollen und sich nicht für Konsolenspiele begeistern, schauen Sie sich beispielsweise einmal Amazon will die 2014 gekaufte Video-Streaming-Plattform Twitch zum YouTube-Konkurrenten machen . Helfen sollen dabei massive Investitionen und millionenschwere Verträge mit Streaming-Stars und Lifestyle-Bloggern. Die Plattform, auf der Nutzer bislang vor allem Konsolenspielern undzuschauen, soll sich an ein breiteres Publikum wenden. Falls Sie Twitch nicht kennen, aber verstehen wollen und sich nicht für Konsolenspiele begeistern, schauen Sie sich beispielsweise einmal "Explorer's Pack" an. Ein deutschsprachiges Team spielt dort im Livestream "Pen & Paper Rollenspiele", aber auch klassische Brettspiele.

Amazon will Kinos kaufen:

über 50 Lichtspielhäuser zeigen vor allem Independent-Filme und ausländische Produktionen.



Amazon soll am Kauf der Kinokette Landmark Theatres interessiert sein. Diezeigen vor allem Independent-Filme und ausländische Produktionen.

Macy´s holt Luft:

Augmented Reality Der US-Warenhauskonzern Macy's , lange Zeit Vorzeige-Adresse für Omnichannel-Aktivitäten und dann vor allem mit Filialschließungen in Serie aufgefallen, ist zurück in der Spur. Zwar sank auch der Umsatz wegen der Flächenschrumpfung im zweiten Quartal nochmals um 1,1 Prozent auf 5,57 Milliarden Dollar. Dafür aber stieg der Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 50 Millionen Dollar auf 116 Millionen Dollar. Mehr Leben in die Bude soll demnächst unter anderem die App bringen, die Kunden dann auch zum Scannen und Bezahlen nutzen können. Außerdem sollen rund 60 Standorte mit aufgepeppt werden und das Möbel-Sortiment sichtbarer machen.

Wayfair möbliert die Welt mit Magic Leap:

Mixed Reality auf den Markt gebracht, da kann der Möbelanbieter Wayfair mit einem schönen PR-Coup hausieren gehen. Magic Leap-Nutzer können nämlich maßstabsgerechte Gerade erst hat das supergehypte Start-up Magic Leap , seine vernetze Brille fürauf den Markt gebracht, da kann der Möbelanbieter Wayfair mit einem schönen PR-Coup hausieren gehen. Magic Leap-Nutzer können nämlich maßstabsgerechte 3D-Modelle von Wayfair-Möbeln in der Umgebung platzieren und so die Wirkung verschiedener Einrichtungsgegenstände erleben. Wayfair bietet damit wohl die erste und einzige Commerce-Anwendung auf dem gerade gelaunchten Interface. Das aber findet nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Mit einem Preis ab 2295 Dollar richtet sich die Mixed Reality-Brille derzeit vornehmlich an Entwickler.

TRENDS & FAKTEN

Wirecard schmeißt Banken aus dem Ring:

Online-Zahlungsdienstleister Wirecard ist an der Börse nun mehr wert als die Deutsche Bank. Im September könnte der Aufstieg Wirecards in den Dax, die Aktien-Bundesliga, folgen. Die Commerzbank dürfte dann absteigen. Eine "Zeitenwende" nennt das Jochen Siegert im 1994 haben die Banken darüber noch gelacht. Was die deutsche Wirtschaft vom Wirecard-Aufstieg lernen kann, analysiert treffend anking is necessary, banks are not."haben die Banken darüber noch gelacht. Was die deutsche Wirtschaft vom Wirecard-Aufstieg lernen kann, analysiert treffend t3n DerWirecard ist an der Börse nun mehr wert als die Deutsche Bank. Im September könnte der Aufstieg Wirecards in den Dax, die Aktien-Bundesliga, folgen. Die Commerzbank dürfte dann absteigen. Eine "Zeitenwende" nennt das Jochen Siegert im Paymentandbanking-Blog . Wir erinnern schlicht an das Bill Gates-Bonmot: "B

Uber fährt mit mehr Umsatz und mehr Verlust:

2,7 Milliarden Dollar. Uber macht im zweiten Quartal einen Verlust von 404 Millionen Dollar beim EBITDA . 101 Millionen Dollar mehr als in den drei Monat zuvor. Dafür stieg aber auch dank mehr Fahrten der eigene Umsatz im Jahresvergleich um 51 Prozent im auf

