Berlin feiert heute zum 4. Mal den Weltfrauentag mit einem Feiertag. Grund genug, mal nach der Frauenpower im E-Commerce zu schauen. Laut Statista ist der Anteil von Unternehmensgründungen durch Frauen seit 2015 von 13 auf 38 Prozent gestiegen. Das Online-Geschäft beschränkt sich auf eine Homepage mit einem Leistungsangebot und/oder auf einen Shop für von Hand gefertigte Produkte wie Bio-Kost, Schmuck oder Kleidung. Lediglich knapp vier Prozent gründen als Start-up im "Big Business" des E-Commerce-Markts. Mädels, da geht noch was!

///// HANDEL NATIONAL

Ver.di bestreikt sechs Amazon-Versandzentren

Ohne Auswirkungen auf die Paketlieferungen wird Amazon wohl auch die aktuellen Streiks der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) am Equal Pay Day überstehen, zu denen sie für gestern und heute in sechs Versandzentren quer durch Deutschland aufgerufen hat. Seit Jahren fordert Ver.di die Einführung des Tarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel bei Amazon. Vergebens. In einer Stellungnahme von Amazon heißt es, man könne auch ohne Tarifvertrag ein guter Arbeitgeber sein.



Self-Scanning im Supermarkt: Mit reibungslosen Abläufen zum smarten Einkaufserlebnis

Beim Self-Scanning erfassen Kunden ihre Waren im Geschäft per App, über die dann auch die Bezahlung läuft – ohne Halt an der Kasse. Vorausgesetzt, dass alle Produkte entsprechend mit Barcodes gekennzeichnet und in das Warenwirtschaftssystem integriert sind. Viele Produkte, wie Importware, unverpackte oder lokale Lebensmittel müssen daher im Supermarkt flexibel mit Etiketten gekennzeichnet werden. Mehr lesen



HDE sieht kein Aufklaren der Verbraucherstimmung

Die Covid-19-Krise ist aus den Schlagzeilen verschwunden, die Ukraine-Krise das alles bestimmende Thema. Das gestern erschienene HDE-Konsumbarometer hat diese Veränderungen noch nicht eingepreist, denn die Befragung fand bis zum 22. Februar 2022 statt. Die Verbraucherstimmung trübe sich im März weiter ein, heißt es in der Pressemitteilung, doch erstmals seit drei Monaten steige die Bereitschaft, Geld auszugeben, ein bisschen. Einkommens- und Konjunkturerwartungen der Verbraucher:innen sinken jedoch weiter. Das sind trübe Aussichten.



Piloten der Frachtairline Aerologic drohen mit Streik

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will bei Aerologic nach einer Urabstimmung der Piloten zum Streik aufrufen. Zwar brumme das Frachtgeschäft beim Gemeinschaftsunternehmen von Deutscher Post und Lufthansa, dennoch verweigere die Geschäftsleitung Gespräche zu gesetzlich vorgeschriebenen Tarifverträgen. Aerologic fliegt ab den Flughäfen Frankfurt am Main und Leipzig/Halle mit derzeit 20 Frachtflugmaschinen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Nethansa erhält Finanzspritze

Die in Polen ansässige SaaS-Plattform Nethansa automatisiert und optimiert Vertriebs- und Logistikprozesse für E-Commerce-Unternehmen, derzeit über 100 an der Zahl. In einer Finanzierungsrunde hat das Start-up nun weitere vier Mio. Euro eingesammelt. Das Kapital soll für internationale Expansion (Skandinavien) und Produktentwicklung verwendet werden.





E-Commerce Finanzprozesse danke FIEGE besser abwickeln

Immer mehr Last mit der schnellen und effizienten Abwicklung Ihrer E-Commerce Finanzprozesse? FIEGE unterstützt entlang der gesamten Order-to-Cash-Kette – egal ob Anbindung relevanter Zahlarten, Erstellung rechtskonformer Rechnungen, Verwaltung der debitorischen Nebenbücher, Abwicklung des Mahn- und Inkassowesens oder Erstellung zertifizierter Monatsabschlüsse.

Amazon stampft nach dem Allgäu auch Pläne in Graz ein

Wer dieser Tage die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr auf Amazon anspricht, wird von ihr über potenzielle negative Folgen durch hohe Verkehrsbelastung für das Grazer Stadtteil Liebenau aufgeklärt. Die Kehrseite wären 250 neue Arbeitsplätze und fast 1.000 Fahrer gewesen, die ein neues Amazon-Verteilzentrum in Graz geschaffen hätte. Daraus wird wohl nichts, berichtet die Wiener Tageszeitung Der Standard . Amazon habe seine Pläne umgeworfen. Man denke nun über das Grazer Umland nach.



35 Mio. für Logistik-Start-up Convelio

Den lukrativen Versand von Kunst, Luxusmöbeln und Antiquitäten hat das Pariser Start-up Convelio im Blick. Bis zu fünf Tage müssen Galerien, Auktionshäuser und private Sammler derzeit mutmaßlich auf ein Angebot warten, wenn sie bei den üblichen Logistikunternehmen Aufträge platzieren.

Der Zahlungsdienstleister Klarna will seinen Kund:innen einen verdoppelten Zahlungszeitraum für Rechnungen ermöglichen und Kredite ohne klares Enddatum abschaffen. In anderen Märkten habe das zu einem spürbaren Rückgang der Mahnverfahren und weniger Kundenanfragen im Kundenservice geführt. Es trage darüber hinaus zum finanziellen Wohlgefühl der Konsument:innen bei. In der



Amazon steigt bei Veeqo ein

Amazon baut seine E-Commerce-Infrastruktur über seine Kernplattform hinaus aus. Das legt

