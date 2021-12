Und wieder ein Déjà-vu: Am heutigen Mittwoch will die Konferenz der Ministerpräsidenten über Kontaktbeschränkungen vom 28. Dezember an beraten. Am Sonntag beklagte der HDE für die Woche vor dem 4. Advent ein rundes Drittel weniger Umsätze im stationären Handel als 2019. Womit Deutschland nicht alleine steht: Aus den USA werden für den vierten Adventssamstag 26 Prozent weniger Umsatz gemeldet. Es bleibt ein verrücktes Jahr. Auch das ein Déjà-vu.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Freiraum bringt Online-Produkte in stationäre Läden

Der Berliner Retail-as-a-Service-Anbieter Freiraum hat im ersten Stock des neuen Flagship-Stores von Görtz in Düsseldorf 50 Quadratmeter belegt, um "neue, frische Labels und Produkte, die sonst nur online verfügbar sind", zu verkaufen. Das berichtet Textilwirtschaft.de. Freiraum verlasse sein Modell, leerstehende Flächen mit Markenshops zu bespielen, und wolle künftig ausschließlich mit Partnern wie Görtz zusammenarbeiten. Derzeit seien 150 Marken im Programm, die Freiraum den Partnern bereitstelle, zusammen mit Technik zum Beispiel für das Sammeln von Kundendaten.





+++Anzeige+++

Erfahren Sie vom Schweizer Experten für Luxusuhren Bucherer, wie er mit den Herausforderungen der Pandemie umgeht. Maria Pfeifer berichtet aus erster Hand, wie nahtlos verknüpfte und personalisierte Einkaufserlebnisse nach dem Kauf realisiert werden. Außerdem stärken flexible Versandoptionen, aber auch Möglichkeiten wie Click & Collect die Kundenbindung und sorgen für mehr Umsatz im Unternehmen. Alle Details im Webinar.



Deutsche Post will keine Lebensmittel liefern

Die Deutsche Post DHL hat in den vergangenen Monaten im Kreis Heinsberg Lebensmitteleinkäufe zugestellt – das war aber nichts Strategisches: "Die Lebensmittellogistik mit ihren Anforderungen an Kühlung und Lieferzeiten ist eine Herausforderung, die sich in ein Massengeschäft, wie wir es mit Briefen und Paketen betreiben, nur mit extrem hohen Aufwand integrieren lässt", sagte Thomas Schneider, Betriebschef der Sparte Post & Pakete Deutschland, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Logistik ist nicht gleich Logistik.



Otto-Manager danken per Konferenzcrash

Draußen wird es zu Weihnachten hin kalt, die Otto Group liefert etwas Wärmendes: Für das jährliche Jahresabschluss-Video haben Mitglieder des Vorstands Mitarbeiter angerufen, sie an ihren Arbeitsplätzen aufgesucht und sich in laufende Webkonferenzen eingewählt, um sich für die Leistung des abgelaufenen Jahres zu bedanken. Der E-Commerce kommt im Video "Bei Anruf Vorstand!" auch vor, unter anderem unterbrechen sie eine About-You-Konferenz (5:28) und besuchen einen Hermes-Fahrer an seinem Fahrzeug (6:40). Einmal scheint sogar eine versteckte Kamera die Angerufene in einer Pakethalle zu filmen (4:07).