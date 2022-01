Wo sind sie hin, die Lieferservice-Flitzer in den Innenstädten? An den winterlichen Temperaturen liegt es wohl kaum, dass man ihnen immer seltener begegnet. Trotz täglich steigender Inzidenzen kehrt das "normale" Leben in die Welt zurück. Die Menschen gehen wieder "normal" einkaufen & essen. Weder in den Geschäften noch in den Restaurants gehen derzeit die Lichter aus. Wie stark die "alte" Welt zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Der Online-Handel hat sich bei den Verbrauchern tief verankert. Eine kleine Delle wäre zu verkraften.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Fressnapf wächst online um 54 Prozent

Tierbedarfshändler Fressnapf meldet für 2021 "in allen elf Ländern stationär wie online deutliche zweistellige Zuwächse". Fressnapf sei mittlerweile überall auch online vertreten, das Online-Plus betrage insgesamt mehr als 54 Prozent. Fressnapf spricht nicht von Omnichannel, sondern von Ökosystem und der Wandlung "vom Versorger zum Umsorger", zu der auch eine neue Fressnapf-App gehöre. Sie soll "zur zentralen Anlaufstelle für alle Themen rund ums Haustier" werden. Insgesamt erzielte Fressnapf 2021 einen Umsatz von 3,17 Mrd. Euro (plus 19,8 Prozent), davon 1,81 Mrd. Euro in Deutschland (plus 15,4 Prozent).



+++Anzeige+++

Professionelles Auftragsmanagement

Die Pandemie hat die Interaktion zwischen Konsument:innen und Unternehmen nachhaltig verändert. Kund:innen erwarten ein nahtloses Einkaufserlebnis, vom Bestellvorgang bis zur Lieferung. Ein professionelles Auftragsmanagement hilft Ihnen, Ihre Kunden glücklich zu machen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Erfahren Sie im E-Book wie Sie Order Management erfolgreich in Ihr Unternehmen integrieren.



Deichmann holt About-You-Manager für Omnichannel-Einheit

Schuhhändler Deichmann will "die bislang getrennten Bereiche Digital-/Online-Business und Marketing zukünftig in einen gemeinsamen und zugleich eigenständigen Bereich" zusammenführen, wie er mitteilt. Geschäftsführender Direktor dieses Bereichs wird am 1. Februar Alexander Bellin, der vom Mode-Onliner About You aus dem Otto-Konzern kommt, wo er als Chief Revenue Officer gearbeitet hat. Sebastian Hasebrink, bisher für Digitales zuständiges Geschäftsleitungsmitglied, verlässt Deichmann zum 1. April.



Flaconi wirbt Douglas-Managerin ab

Die Online-Parfümerie Flaconi hat die Stelle der Senior Vice President Assortment & Purchasing neu geschaffen und mit Anne Zimmermann besetzt. Sie kommt von Douglas, wo sie als Director das Group Category Management Color Cosmetics und Eigenmarken verantwortete, berichtet Lebensmittelzeitung.net, und tritt ihre neue Stelle am 1. Februar an.



Wie ein Berliner Start-up das Fulfillment transformieren will

Warehousing1 hat eine Online-Plattform zur Vermittlung von Lagerflächen und Logistikleistungen an mehr als 850 Standorten entwickelt. Das Angebot zielt vor allem auf junge, schnell wachsende D2C-Marken, aber auch auf größere E-Commerce-Unternehmen ab, die durch den Online-Boom über ihre eigenen Logistik-Kapazitäten hinausgewachsen sind. Im Etailment-Interview stellt Fabian Sedlmayr, Mitgründer und Managing Director von Warehousing1, das Start-up vor.