Dies ist ein lieferdienst-lastiges "Morning Briefing" heute, und eine Meldung sticht heraus: Hofladen-Spezialist Frischepost stellt seine angekündigte Expansion zurück, denn das Management will das alles besser vorbereiten. Nun sehen sich die Postler durch ihre Ultra-Frische-Positionierung nicht in Gefahr, von den Gorillas der Branche überfahren zu werden. Dennoch ein beachtlicher Schritt. Näheres siehe unten.

///// HANDEL NATIONAL

Lieferdienste I: Frischepost setzt Gründlichkeit vor Expansion

Gegenwärtig ist der Online-Hofladenlieferdienst Frischepost am Hauptsitz in Hamburg und im Rhein-Main-Gebiet, Berlin, München und Köln unterwegs – und dabei bleibt es erst einmal: Die bereits 2020 angekündigte Expansion auf ganz Deutschland und darüber hinaus rückt zugunsten "einige[r] Grundlagenarbeit und Investitionen" in den Hintergrund, zitiert Lebensmittelzeitung.net die Gründerin Eva Neugebauer. Der neue, dritte CEO Tom Mayer wlll eine Frischepost-App herausbringen und Kundendaten künftig besser auswerten. Kurz: Man wolle "maximal effizient skalieren". Das werde mindestens bis in den Herbst dauern.



Lieferdienste II: Lieferando zahlt Fahrern mindestens 11 Euro

Der Gastro-Lieferdienst beginnt das Jahr mit einer Charme-Offensive: Der neue garantierte Stundenlohn von elf Euro (plus ein Euro) gelte seit 1. Januar für rund 10.000 Fahrer und lasse sich durch Boni und Pauschalen auf 18 Euro steigern, kündigt das Unternehmen an. Bis Ende März sollen zudem alle Fahrer ein Diensthandy erhalten sowie zwischen einem Dienstrad oder Geld für die Nutzung eigener Räder wählen können. Lieferando sieht das als "Branchenstandard"; vom geplanten gesetzlichen Mindestlohn ist es allerdings immer noch einen Euro entfernt.