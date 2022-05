Schöne Idee aus der Abteilung "Was der Online-Handel nicht kann": Um gegen Plastikflaschen-Müll anzugehen, tun sich die Pariser Wasserwerke mit rund 500 Läden zusammen und füllen durstigen Passanten kostenlos Leitungswasser in die Flaschen. Die Läden tragen den Aufkleber "Ici je choisis l'eau de Paris" und sind auf einem Online-Stadtplan verzeichnet. Natürlich gibt es keine Verpflichtung, im Laden etwas zu kaufen – aber Aufmerksamkeit bringt das dem stationären Handel schon.

///// HANDEL NATIONAL

Footprint kauft Frischepost und plant weitere Käufe

Die Eigentümerinnen des Hamburger Lebensmittel-Lieferdienstes Frischepost ("regionale Lebensmittel direkt vom Feld geerntet") haben ihr Unternehmen Handelsblatt.com zufolge an den Entwickler Footprint Club aus Berlin verkauft ("gegründet, um den Markt für nachhaltige Lebensmittel und Lebensmittellogistik zu revolutionieren"). Er habe alle 130 Mitarbeiter übernommen und wolle sich "zur führenden nachhaltigen E-Food-Plattform" entwickeln, unter anderem durch den Kauf von weiteren vier bis fünf regionalen nachhaltigen E-Food-Firmen. Footprint-Gründer Michel Stumpe betreibe seit Ende 2021 in Brandenburg den ähnlich funktionierenden Lieferdienst "Altes Land".



Diekmann soll für Shopware E-Commerce-Community aufziehen

Das E-Commerce-Software-Unternehmen Shopware hat Markus Diekmann als Berater berufen – genauer und gleichzeitig verwaschener: als "Enterprise Evangelist". Er werde "das Geschäft im Mittelstand und mit großen Händlern und Herstellern zusammen mit Shopware" weiterentwickeln, zitiert Fashionunited.de Diekmanns Linkedin-Profil. Unter anderem sei eine Community rund um E-Commerce und Digitales geplant. Diekmann war der Website zufolge bis Ende 2021 Chef des Fahrradanbieters Rose Bikes.



Amazon-Belegschaft in Achim wählt Betriebsrat

Geht doch: Die Belegschaft eines Amazon-Versandzentrums in Achim (bei Bremen) hat einen Betriebsrat gewählt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Verdi habe gewonnen und wolle sich um befristete Verträge und die Bus-Anbindung kümmern. Das sei nach Winsen der zweite Amazon-Versandzentrum-Betriebsrat in Norddeutschland.



///// HANDEL INTERNATIONAL Bei Wien: Ottoversand.at eröffnet stationären Showroom





Schweiz: Freizeit- und Schmuckanbieter können Omnichannel am besten

Einmal im Jahr fällen Google und der Handelsverband.Swiss harte Urteile: Sie messen (zusammen mit den Marktforschern von Mindtake) den "Omnichannel Readiness Index" im Handel. Die diesjährige Umfrage zeigt



China: Punktuell deutliche Einschränkungen im E-Commerce

Aus China kamen gestern drei Nachrichten über teilweise drastische Maßnahmen. FAZ.net berichtet, die Behörden in Schanghai hätten den seit sechs Wochen laufenden strengen Lockdown in der Stadt so verschärft, dass keine Lebensmittel mehr über Lieferdienste bezogen werden dürfen: "Es hält sich die Vorstellung, dass sich das Virus über die Lieferdienstfahrer verbreitet."

Für Lieferfahrer in Schanghai bedeute der Lockdown, dass sie faktisch obdachlos werden, so Businessinsider.com, denn sie dürften nach Verlassen ihrer Wohnung nicht mehr hinein. Sie müssten sich "zwischen Schutz und Einkommen" entscheiden. Viele würden draußen übernachten.

Und T3N.de zufolge schränkt die Cyberspace Administration of China das Streaming für Minderjährige ein: Sie dürften Streamer nicht mehr finanziell unterstützen und nach 22 Uhr weder Streams schauen noch selbst streamen. Die österreichische Otto-Gesellschaft in Graz ( Ottoversand.at ) eröffnet am morgigen Freitag im Einkaufszentrum G3 in Gerasdorf bei Wien einen Showroom, laut Textilwirtschaft.de die erste physische Präsenz des Unternehmens. Der als Wohnung gestaltete Otto-Laden zeige saisonale Produkte aus den Sortimenten Mode, Möbel und Haushaltstechnik. Er solle als Brücke zwischen Online und Offline dienen, Bestellungen seien entsprechend via Smartphone oder über ladeneigene Tablets möglich. Weitere Showrooms würden ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Magaloop aus Berlin will unabhängige Händler wie Kioske und "Spätis" mit einer Bestell-App digitalisieren ( Etailment.de berichtete ). Im Rahmen einer Series-A-Finanzierung hat das Unternehmen jetzt Zusagen über neun Mio. Euro erhalten. Die App sei bei mehr als 4000 aktiven Händlern im Einsatz und komme auf ein Bestellvolumen von mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr. Magaloop bietet nach eigenen Angaben seit 2021 eine BNPL-Lösung für Händler ("Buy Now, Pay Later") und kündigt für den 1. Juni einen Lagerstandort in Frankfurt am Main an, den dritten nach Hamburg und Ratingen.



Warum die Optimierung von Kontaktpunkten nicht mehr reicht

Die weltweite Pandemie ist ein Brandbeschleuniger der Individualisierung von Kundenbedürfnissen und Konsum. Die Erwartungen der Kunden sind aber nicht nur individueller geworden, sondern aufgrund der Veränderung unseres Tagesablaufes, z. B. durch Homeoffice, auch situationsabhängig immer unterschiedlicher, sagt Etailment-Experte und Accenture-Geschäftsführer Thomas Täuber. Er erklärt, wie Händler sich darauf einstellen