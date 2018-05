Liebe Leserin, lieber Leser, ein Luxuslabel wie Burberry macht, so aktuelle Zahlen, bereits 40 Prozent seiner Umsätze mobil. Im Niedrigpreissegment spielt Mobile eine noch weitaus größere Rolle. Ein Start-up wie Wish rollt da gerade gewaltig den Markt auf, schildert etailment-Autorin Iki Kühn. Der Erfolg beruht übrigens auf nicht immer ganz sauberen Mitteln. Otto mit seinem Bekenntnis zu Mensch und Natur (und guten Mobile-Zahlen) wirkt da fast schon wie aus der Zeit gefallen. Hoffen wir, dass Otto damit seiner Zeit diesmal voraus ist.

Viel kann man angesichts der Bilanzzahlen über Ottos Gewinne (405 Millionen Euro Ebit, plus 11 Prozent) und Umsatz (13,7 Milliarden Euro) lesen. Da geht das wichtigste beinahe unter: Das deutliche Bekenntnis der Otto Group zu Werten wie Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Damit will man auch gegen Amazon punkten. Online kletterten die Umsätze übrigens um rund elf Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Der Einzelkonzernsteigern. Auch die Witt-Gruppe, Baur und Mytoys konnten sich verbessern, während Schwab und Sportscheck schwächeln. Weitere Zahlen zu den Einzelgesellschaften - und zu den Werten - bietet der Geschäftsbericht (pdf).

About You könnte innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre an die Börse gehen. Dafür soll die Otto-Tochter dann Voraussetzungen mitbringen, die manche Rocket-Internet-Bude verfehlt - nämlich schwarze Zahlen und ein Umsatz um die Milliarden-Euro-Marke. Aktuell hat About You rund 280 Millionen Umsatz erreicht und sich damit um etwa 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, erinnert t3n . Auch ein weiterer Investor soll vor der Tür stehen.